Casado escuchará a los barones del PP para "buscar la mejor solución" a su salida

El líder del PP, Pablo Casado, quiere "escuchar" esta noche a los 'barones' territoriales del PP y qué plantean ante el próximo congreso extraordinario antes de anunciar cuándo deja las riendas del partido, según han señalado a Europa Press fuentes de su equipo.



Muchos cargos del PP han pedido estos días "generosidad" a Casado y que dé un paso atrás para empezar una nueva etapa que frene la "sangría" de votos que está sufriendo el PP por la profunda crisis interna. Todas las miradas se dirigen ya al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóó.



Sin embargo, una vez que ha accedido a convocar ya un congreso extraordinario como le han reclamado estos días numerosos cargos del partido, fuentes próximas al líder 'popular' no entienden por qué no puede seguir al frente del PP al menos hasta la próxima Junta Directiva Nacional del martes y allí despedirse.



En cualquier caso, Casado está dispuesto a escuchar cuál es el planteamiento que formulan los presidentes del PP en la reunión que arranca a las 20.00 horas en 'Génova', a la que no asistirá la madrileña Isabel Díaz Ayuso por no ser presidenta del partido en Madrid. En su lugar, acudirá el senador Pío García Escudero, que está al frente de la formación madrileña desde 2018, desde la marcha de Cristina Cifuentes.



"Casado va a escuchar a los barones y a buscar la mejor solución. No va con ningún planteamiento inicial de nada", han señalado fuentes próximas al líder del PP, que creen que este encuentro servirá para que cada uno de los presidentes exponga su posición.



La 'número tres' del PP, Ana Beltrán, ha asegurado este mediodía en La Sexta que la marcha de Casado es una "decisión personal", pero se ha mostrado segura de que el líder del PP hará "lo mejor" para la formación, buscando unidad" para "sacar el partido adelante".



Mensajes de apoyo a Casado

Entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros.

Todo para servir a España y a la causa de la libertad porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. pic.twitter.com/c9E810peQZ — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) February 23, 2022

En medio de la convulsión que vive el PP, y un día después de lacomo secretario general del PP, Casado ha acudido al Congreso para despedirse aprovechando su pregunta de control al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.En su discurso, leído y en un tono más solemne, ha dicho que entiende la política,, como "el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros". "Todo para servir a España y a la causa de la libertad", ha proclamado, cosechando un fuerte aplauso de casi todos los diputados del Grupo Popular.En las últimas horas, Casado ha recibido numerosas muestras de solidaridad, e incluso la centralita de la sede del PP "se ha colapsado con mensajes de apoyo" al presidente del PP, agradeciéndole su "intervención, su forma de ser y su sentido de Estado", según han señalado a Europa sus colaboradores. Además, han llegado a la sede del partido, han añadido las mismas fuentes.