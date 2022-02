García Egea tras su dimisión: "Siempre seré leal a Pablo Casado"

Teodoro García Egea, que este martes ha dimitido como secretario general del PP, ha garantizado que será "siempre leal" al todavía presidente del partido, Pablo Casado, una "persona honesta" y que, a su juicio, no ha dudado en poner en peligro su cargo por defender sus principios.



En una entrevista en La Sexta, ha confirmado que ha decidido renunciar a su cargo tras hablar con Casado, pero ha negado que haya sido el presidente del PP el que le había reclamado que lo dejara. "La historia pondrá a Casado como un hombre de principios", ha insistido Egea, que ha dejado claro que no dimite por "haber hecho nada malo" y que ha tomado una decisión "personal" e "irrevocable".



El exsecretario general ha incidido en que tiene la conciencia tranquila y que deja su cargo para dar voz a los militantes en un congreso extraordinario que elegirá una nueva dirección a la que le será leal, ha insistido.





?? Teodoro García Egea confirma que deja su cargo en el PP, pero no se va del partido. #ObjetivoEgea https://t.co/X4VMxnTGLe pic.twitter.com/NQ12MaI4DY — laSexta (@laSextaTV) February 22, 2022

VE POSIBLE QUE HAYA MÁS DE UN CANDIDATO

"Es necesario dar un paso a lado en este momento y", ha recalcado tras aseverar que seguirá dentro del PP y que siempre está preparado "como los reservistas" por si le pueden "movilizar para cualquier cuestión".Egea ha reconocido que en los últimos días ha habido equivocaciones y malas comunicaciones y ha pedido hacer una reflexión sobre si el Estado español quiere tener unos painternamente preguntan dentro y piden explicaciones, oo la tiran a la basura.Ha defendido las explicaciones ofrecidas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en torno al contrato relacionado con su hermano y ha dicho que"Deseo que toda la información que nos ha llegado sea falsa. Lo deseo y lo creo", ha puntualizado tras recalcar que Ayuso es de los mejores activos territoriales y le ha deseado lo mejor, como al resto de barones autonómicos del PP.En este sentido también ha afirmado que cree a la presidenta de Madrid cuando ha dicho que su objetivo no es competir por la presidencia del PP.Al respecto, Egea ve posible que hayay considera que sería un, al ser preguntado por una candidatura única por parte del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo."No sería malo que alguien más se presentara y Feijóo ya sabe lo que son las primarias porque ya ganó unas primarias para dirigir la Xunta de Galicia...no sería descabellado que alguien se quisiera presentar", ha señalado.Egea, que ha desvelado que a lo largo de toda la tarde ha recibido mensajes de cariño y de agradecimiento de personas relevantes del partido, ha insistido, no obstante, que cuando empezaron las investigaciones en torno al hermano de Ayuso fue cuando se propuso adelantar el Congreso regional.Durante la entrevista, el secretario general ha eludido responder sobre si algunas personas cercanas Ayuso como su jefe de Gabinete,, ha intervenido en este conflicto y ha ironizado con que "me estoy volviendo un poco gallego".Mientras ha negado que tenga una batalla con Ayuso ha recordado también que los triunfos del PP en los territorios son responsables tanto de los barones autonómicos como de la dirección nacional del partido."Todos somos corresponsables", ha dicho al tiempo que ha negado que se haya sentido traicionado en las últimas horas y ha afirmado que su relación con Pablo Casado está "mejor si cabe que hace dos semanas" ya que las dificultades "curten"."Son opiniones de gente que yo respeto y admiro y Fernando López Miras (el presidente de Murcia) ha hecho lo que debía, pedir un congreso extraordinario hoy", ha incidido tras argumentar que en el partido hay diferentes sensibilidades y "todas cuentan con mi cariño y lealtad también".Egea se ha prodigado en elogios hacia el presidente del PP y ha dicho que "la historia juzgará a Pablo Casado como un hombre de principios"."Soy leal siempre, hasta el ultimo minuto", ha reiterado tras admitir que el secretario general es siempre una figura muy difícil, "blanco de