El PNV teme que se reproduzcan nuevos conflictos competenciales

El PNV emplazó ayer al Gobierno español a "esforzarse en las próximas semanas para ir reconstruyendo una mayoría que le permita seguir adelante" después de que la reforma laboral saliera adelante sin el respaldo de los grupos soberanistas que propiciaron la investidura de Pedro Sánchez. Convencido Aitor Esteban de que el recurso del PP por el voto erróneo de uno de sus diputados tendrá "un recorrido escaso", el portavoz jeltzale en el Congreso recordó que quedan "retos importantes" en la legislatura, advirtiendo de que asuntos como la ley audiovisual, la de vivienda, medidas anunciadas en el ámbito sanitario y de asistencia social "pueden tener problemas competenciales". "Hay temas muy complejos que tal y como los quiere llevar el Gobierno adelante coloca al PNV cuesta arriba, por lo que tendrá que esforzase en llegar a pactos" porque la coalición entre los socios del Ejecutivo "no es suficiente", dijo ayer en los micrófonos de Onda Vasca.

La formación nacionalista fija ya su mirada en "pulir los detalles" del traspaso íntegro del Ingreso Mínimo Vital (IMV), avisando de nuevo de que se trata de una línea roja que, entonces sí, puede variar el "planteamiento" del PNV si no se cumplimenta. Por último, Esteban puntualizó que su partido ha sido "honesto, claro y razonable" con los responsables de Moncloa en el tema de la reforma laboral pero que el Gobierno "no estaba preocupado en conseguir una mayoría en el Parlamento sino solo en llegar a un consenso en la mesa social".

En este contexto, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, apeló a la necesidad de "rehacer" el bloque de investidura, aunque "todo el mundo ha sufrido heridas en el trance" de la aprobación de la reforma laboral, "no solo para" frenar a la derecha sino para "hacer realmente políticas de izquierdas". "Ayer –por el jueves– se equivocaron algunos en pensar que la izquierda plurinacional tiene que votar sí a todo porque la alternativa es peor. Eso ha concluido y es lo que algunos deben aprender", matizó el líder independentista, señalando además que las formaciones políticas y los sindicatos que pactaron el acuerdo sobre la reforma (PSOE, Podemos, UGT y CCOO) "son minoría en Euskal Herria" y a la CEOE, que "no ha sido elegida por nadie", se le ha "concedido capacidad de veto". La CEOE exigió "que no se tocara una coma" y "esto supone un trágala, sobre todo para las fuerzas que no participaron en esa mesa", zanjó.

Desde el PSE, su secretario general, Eneko Andueza, cargó con dureza contra el PNV al votar no a la convalidación del decreto de la reforma laboral, acusándole de tener "miedo y complejo" de EH Bildu "por rédito electoral" y también de ELA "y su estrategia de cuanto mejor peor y su comportamiento antisistema". A juicio del dirigente socialista, la formación jeltzale "ha ignorado y dejado en la estacada" a los trabajadores vascos. Andueza exigió además al lehendakari, Iñigo Urkullu, que "no se arrogue" una bajada de la temporalidad en el empleo fruto de una reforma a la que su partido ha votado en contra. "En todo caso, será la vicelehendakari, Idoia Mendia", la que pueda hacerlo porque su partido es el que votó sí, predijo.

Por su lado, la coordinadora de Podemos Euskadi y diputada de Unidas Podemos, Pilar Garrido, lamentó que Pedro Sánchez "haya jugado otra vez a la geometría variable" y cuestionó "si tiene que ver con que Yolanda Díaz vuele alto". Según indicó en Onda Vasca. los trabajadores vascos que "tenían mejores condiciones laborales, que veían ya que sus contratos eran indefinidos, que iban a tener mejores salarios, hoy siguen teniéndolos".

