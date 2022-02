Andueza acusa al PNV de "dejar en la estacada" a los trabajadores vascos

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha acusado este viernes al PNV de tener "miedo y complejo" de EH Bildu y también de ELA al votar no a la convalidación del decreto de la reforma laboral.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao junto a senadores y diputados del PSE-EE, Andueza ha dicho que el PNV ha "ignorado y dejado en la estacada" a los trabajadores vascos.

"El PNV ha tenido miedo y complejo de Bildu por mero rédito electoral y se ha convertido en rehén de ELA y su estrategia de cuanto peor mejor y su comportamiento antisistema que no entienden los trabajadores", ha considerado.



Pide explicaciones a PNV y Bildu

Andueza ha sostenido que PNV y EH Bildu tendrán que explicar "por qué han sacado la calculadora electoral y se han puesto la pegatina del nacionalismo en la solapa para acabar situados en la defensa de la reforma de Rajoy, con el PP y con Vox"

Ha reprochado al PNV que haga política "confiando en lo que van a hacer los demás" porque "puede pasar que votes que no, queriendo que sea un sí, y terminar contribuyendo a que triunfe la política del tamayazo, la trampa y la mentira" como hubiera pasado ayer tras el no de los diputados de UPN si no se llega a confundir un diputado del PP.



El acuerdo de gobierno no se verá afectado

Andueza ha exigido al lehendakari, Iñigo Urkullu, que "no se arrogue" una bajada de la temporalidad en el empleo fruto de una reforma laboral a la que su partido ha votado en contra. "En todo caso, será la vicelehendakari, Idoia Mendia", la que pueda hacerlo porque su partido es el que votó sí, ha añadido.

Pese a ello, el secretario general del PSE-EE ha dejado claro que esta cuestión no tiene nada que ver con el acuerdo de gobierno que tienen con el PNV en Euskadi, que no se verá afectado.

Andueza ha retado a PNV y Bildu a que diga "qué tiene de malo" la reforma laboral cuando "no tiene ni una medida que empeore la situación de los trabajadores, son todos ventajas", y ha criticado el "maximalismo revolucionario de EH Bildu, que ayer pusieron en riesgo los derechos de los trabajadores de Euskadi cuando dicen que son los que mejor les defienden".



Cambio de voto de Adanero y Sayas: "Tremendamente grave"

"Lo de ayer también fue un aviso a navegantes. Cuando se trata de sus obsesiones, PNV y Bildu no tardan ni medio segundo en ponerse de acuerdo. Y, frente a eso, sólo hay una garantía, el Partido Socialista de Euskadi", ha aseverado.

Andueza ha considerado "absolutamente lamentable" y "tremendamente grave" el cambio de voto a última hora de los dos diputados de UPN pese el acuerdo entre el partido navarro y los socialistas porque "socava la salud y la imagen de la democracia", "traiciona la voluntad de los votantes de UPN y contribuye a la práctica del PP de la mentira y el tamayazo".