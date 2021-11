UPN ve un "reseteo de cerebros" en Nafarroa

Cada acuerdo que alcanza el Gobierno español de Pedro Sánchez con la izquierda abertzale recibe a cambio una avalancha de críticas de la derecha navarra y la derecha española, que ven una traición a las víctimas de ETA y un flanco para desgastar la acción del Ejecutivo. Este lunes no ha sido una excepción. Después de que EH Bildu anunciara que votará a favor de los Presupuestos del próximo año a cambio de acuerdos como la emisión de ETB3 en Nafarroa, UPN arremetió con dureza contra Sánchez para acusarlo de someterse ante la izquierda abertzale y permitir este "reseteo de cerebros" en la comunidad foral.



Sergio Sayas se ha expresado en esta clave en su primera intervención en el pleno presupuestario, que ha arrancado en la tarde de este lunes en el Congreso de los Diputados. Sayas confirmó que votaría en contra y cargó contra el "inefable acuerdo con Bildu, que falta al respeto a los navarros". "No necesitamos que nos metan la ETB por el sometimiento de Sánchez. ¿Saben quién quiere ver ETB? Quienes quieren resetear el cerebro", lanzó, en alusión a que las víctimas de estos pactos serán los niños que van a poder ver contenido infantil en euskera, y UPN cree que se persigue un adoctrinamiento sobre la liberación nacional vasca.



Además, añadió que esos son los pactos que se conocen, pero volvió a agitar el fantasma de los que no se conocen, en referencia a la puesta en libertad de los presos de ETA que deseó Arnaldo Otegi en un encuentro con la militancia.



CASADO: EL ALMA Y LOS VOTOS

?? @pablocasado_: "Bildu no puede tener ningún papel en la gobernabilidad de España".



Nuestro compromiso es que la reivindicación de la memoria, dignidad, verdad y justicia de las víctimas se haga desde las instituciones.

Desde el PP, en una visita al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo,. C's recordó al presidente español que, antes de llegar a Moncloa, aseguró que nunca alcanzaría acuerdos con la izquierda abertzale. "¿Qué hemos hecho para que el señor Otegi decida el futuro de 47 millones de españoles?", denunciaron en tono dramático.