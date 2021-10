ERC acuerda blindar las tres lenguas cooficiales

ERC tampoco presentó ayer una enmienda a la totalidad de los Presupuestos estatales. Los republicanos encauzaron el compromiso de que la Ley Audiovisual fije antes del 31 de diciembre unas cuotas para las tres lenguas cooficiales, el catalán, euskera y gallego, aunque el PSOE matizó después que el mecanismo tendrá que perfilarse. ERC plantea un 7,5% en plataformas como Netflix. Además, se convocará en la primera quincena de noviembre el Comité de Seguimiento de las inversiones en Catalunya y tendrá entre sus objetivos incluir una cláusula de salvaguarda en los Presupuestos con el fin de que las inversiones dejen de ser "sustancialmente" menores que la media estatal de manera "sistemática".

ERC se desmarca de la apuesta de Junts y la CUP por la enmienda a la totalidad. EH Bildu también confirmó a primera hora de la mañana que no registraría una enmienda a la totalidad, aunque siguió presionando con la derogación de la reforma laboral. Mertxe Aizpurua recalcó que nunca han puesto sobre la mesa la cuestión de los presos de ETA. Coalición Canaria sí registró su veto y exige respetar el régimen fiscal canario e impulsar ayudas tras la catástrofe volcánica.

Pocos minutos antes de que venciera el plazo para registrar enmiendas a la totalidad a los Presupuestos en el Congreso de los Diputados, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, anunció que el acuerdo sobre las lenguas se traducirá en una subcuota dentro de la cuota prevista en el anteproyecto de Ley Audiovisual para el castellano. "ERC fijará y decidirá esta cuota porque nos jugamos un sector audiovisual entero y muchos puestos de trabajo", dijo. También aludió a otros compromisos que aparecían en las Cuentas de 2021 y aún no se habían ejecutado, como la transferencia del importe de becas de 18 millones de euros, el traspaso del IMV o un corredor humanitario. Solo han pactado salvar las enmiendas a la totalidad, pero no garantiza el voto afirmativo final. Las Cuentas podrán tramitarse frente a los vetos del PP, Vox, C's, Junts, CUP, Coalición Canarias y Foro Asturias. No presentaron enmienda el PNV, ERC, PDeCAT, BNG y el regionalismo cántabro de Revilla, entre otros.