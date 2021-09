Gobierno y PP desoyen a Europa y constatan su lejanía para la renovación del Poder Judicial

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) seguirá bloqueada. Solo un día después de que desde Europa se instara a poner fin a esta demora antes de proceder a variar el mecanismo de elección de los jueces, que es justo la condición que exige el PP para abrirse a un acuerdo, la mayoría del Congreso, forjada con el llamado bloque de la investidura, rechazó ayer martes la propuesta del partido de Pablo Casado conminándole a "moverse dentro de lo que estipula la ley". El PSOE dejó claro que los conservadores no pueden pretender cambiar las reglas de elección de los vocales del CGPJ cuando el proceso está en marcha y los consejeros llevan tres años con el mandato caducado, máxime cuando ese cambio legal no tiene un apoyo mayoritario en la Cámara. Los socialistas apelan a remodelar el Consejo con el sistema vigente y, a partir de ahí, abrir un diálogo sobre el sistema de elección de los consejeros, pero respetando las mayorías parlamentarias. "Hay en el PP una voluntad de no negociar y convertir en un instrumento contra el Gobierno la obligación de renovar los órganos", insistió su nuevo portavoz Héctor Gómez.

Casado ha impulsado este planteamiento como una forma de presionar al Ejecutivo pese a asumir que esta reforma legal no podría aplicarse para el actual proceso. El PP entiende que su iniciativa busca "reforzar la independencia judicial como exigen la Constitución, Europa y los jueces". "Renovaremos el CGPJ en cuanto Sánchez cumpla su palabra", subrayó su líder, quien pidió al presidente "responsabilidad" para que no se "ataque" la separación de poderes y se "deje que los jueces elijan a los jueces". Pero la opinión de Moncloa es clara: "El cumplimiento de la ley no se puede someter a condición. No se puede incumplir una ley porque un partido que no tiene mayoría parlamentaria ha decidido cambiar de opinión y ahora desea imponer a la mayoría su voluntad", recalcaron tras la reunión entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, que abrió la ronda para abordar la renovación de los órganos constitucionales, presupuestos y la reforma de la ley electoral.

Muy crítico fue también Mikel Legarda, del PNV, para quien la elección parlamentaria del CGPJ no menoscaba la independencia judicial ni vulnera la Constitución. El jeltzale destacó que apoyar la reforma del PP sería "validar su labor obstruccionista y el chantaje que está practicando".

Expulsado un diputado de Vox



Por otro lado, el diputado de Vox José María Sánchez fue expulsado tras llamar "bruja" a la diputada del PSOE Laura Berja mientras se debatía una iniciativa socialista para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas abortivas , y el dirigente de ultraderecha se negó a acatar la orden.