Europa adoptará medidas si se demora la renovación del CGPJ

Europa adoptará medidas en caso de que persista el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así lo trasladó el viceportavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JjpD), Fernando de la Fuente, tras reunirse ayer lunes con el comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders, que después se citó con representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y del Foro Judicial Independiente. La Comisión Europea comparte la visión de que primero debe abordarse la renovación del CGPJ antes de cambiarse el sistema de elección de jueces. "Es muy importante salir de esta situación, de un Poder Judicial interino con una limitación de sus poderes. Es una situación anormal y por eso pedimos a todos los partidos intentar salir", admitió Reynders.

La asociación JjpD aseguró que el liberal belga les transmitió que reiterará con "rotundidad" al Estado español la necesidad de renovar el CGPJ "de forma inmediata" para luego buscar "que el sistema se mejore, lo que siempre es positivo". "Entiende que ha de avanzarse en una mejora del sistema de elección de vocales, pero coincide en que es inasumible hacerlo ahora con carácter previo", añadió sobre la cuestión que divide a las asociaciones judiciales y partidos políticos. "Reynders ha dicho que es inviable e impensable que se haga a corto plazo, como pide el PP. Una cosa bien hecha y seria es imposible que dure menos de año y medio parlamentariamente", apostilló el portavoz de JjpD. "Al comisario le preocupa que España no cumpla con los estándares básicos como la renovación de los órganos judiciales. No solo por la credibilidad de la Justicia sino por cómo afecta al funcionamiento de las instituciones", afirmó.

JjpD destacó que el comisario belga se sorprendió al saber que los 32 nominados al CGPJ son previamente escogidos por las asociaciones tras procesos de primarias, algo que para esta asociación evidencia el "ruido" en torno al CGPJ y que la información "no llega de forma clara". "Pensaba que los parlamentarios podían elegir a quienes quisieran", apuntó. La asociación exige resolver todo esto en un plazo de dos o tres semanas. Igualmente, expusieron el bloqueo existente en órganos como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Constitucional.

hoy, en el congreso

casado presiona con su reforma

Recusación de la fiscala Delgado. El PP somete hoy a debate en el Congreso una proposición de ley para "reforzar la independencia judicial" que incluye la condición que ha puesto al Gobierno para renovar el CGPJ: cambiar el sistema de elección en ese órgano para que los vocales de procedencia judicial los elijan directamente los jueces. Desde el Ejecutivo creen que esta condición que Pablo Casado ha puesto sobre la mesa no es más que "una nueva excusa" para no cumplir con sus obligaciones institucionales, por lo que todo apunta a que esta propuesta no saldrá adelante. Los populares también apuestan por la "despolitización" de la Fiscalía con una serie de medidas que abrirían la puerta a la recusación de la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado.