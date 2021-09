Junts presiona a ERC con un frente común en el Congreso

Bilbao – En un momento en el que PSOE y ERC exploran acuerdos tras la primera toma de contacto de la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat, JxCat volvió a desempolvar una de sus peticiones a los republicanos. Es la referente a edificar un frente común de partidos independentistas catalanes en el Congreso y el Senado para que "se escuche la voz del 52 % a la hora de negociar los Presupuestos generales del Estado". Así lo expresó ayer su secretario general, Jordi Sànchez, en el transcurso del consell nacional de Junts celebrado ayer en Barcelona.

La formación insiste en su postura rupturista para con el Gobierno de Pedro Sánchez, una forma de actuación que el president actual, Pere Aragonès (ERC) no ha adoptado. Aun así, Junts volvió a lanzar el guante a los republicanos. "Junto con los diputados de ERC y la CUP, podríamos hacer mucho trabajo. Es imprescindible que vayamos juntos y abordemos la negociación con unidad", sostuvo el dirigente. Al parecer, Junts intenta que no se repita el sainete de las obras de ampliación de El Prat, un proyecto finalmente cancelado.

A renglón seguido, se volvió a poner a disposición del president de la Generalitat, Pere Aragonès, para "lo que el Govern quiera". En todo caso, Sànchez se refirió a la necesidad de generar cierta presión desde Catalunya a unos Presupuestos Generales del Estado que aún están en pañales pero que, si se aprobaran, darían alas al Gobierno socialista para agotar la legislatura. Llamó a liderar desde la Generalitat la negociación presupuestaria, pero de forma unitaria. No obstante, también adelantó que no regalarán sus votos "a cambio de nada. Si hablamos de Presupuestos, tendrá que concretarse claramente con un compromiso que modifique algunas posiciones que el Gobierno ha tenido". Pese a no establecer líneas rojas, sí que avanzaron que una mayoría del Parlament debería de refrendar las Cuentas del Ejecutivo español.

JxCat presiona nuevamente a Aragonès. Y lo hace en un momento en que la mesa del diálogo entre Gobierno y Govern acaba de ser alumbrada. Y según denunciaron, de ese órgano negociador bilateral se han caído los miembros de Junts a causa de un veto de Moncloa. Ese veto no habría sido por las personas elegidas para participar, "sino porque sabían que llevaríamos sí o sí luz y taquígrafo a un encuentro que se iba a celebrar sin orden del día, sin claridad en la forma en la que teníamos que abordar la autodeterminación y la amnistía".

ERC ya ha movido ficha en el Congreso al decidir no apoyar la nueva ley de Memoria Democrática que ha presentado el Gobierno español al considerar que se queda corta en el reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo. Así, presentaron una enmienda a la totalidad con una norma alternativa. Consideran que hasta la fecha se ha optado por "el olvido y la ignorancia histórica" y que la memoria de la Guerra Civil y el franquismo "ha sido manipulada, silenciada, olvidada".