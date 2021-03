José Manuel Pérez Tornero, nuevo presidente de RTVE

El Pleno del Congreso ha elegido este jueves, con 247 votos a favor, a José Manuel Pérez Tornero para ocupar el cargo de nuevo presidente de la Corporación RTVE. El candidato, previamente pactado por PSOE, PP, Podemos y PNV, necesitaba un respaldo mínimo de 233 votos en el primera votación.



Pérez Tornero toma así el relevo de Rosa María Mateo, elegida administradora provisional por la Cámara Baja en julio de 2018 con idea de estar unos meses en el cargo mientras se realizaba un concurso público para elegir al nuevo Consejo de Administración. El proceso se fue dilatando y ahora llega a su fin.



El nuevo presidente de la Corporación pública ha sido elegido de entre los diez miembros del nuevo Consejo de Administración seleccionados por las Cortes, todos ellos acordados por PSOE, PP, Podemos y PNV, lo que ha llevado a Ciudadanos, Más País y Vox anunciar en el debate que no participarían en la votación de este jueves.





LA TRAYECTORIA DEL NUEVO PRESIDENTE

Tras examinar a los cerca de noventa aspirantes que se presentaron en 2018 al concurso público, el Congreso eligió el pasado 25 de febrero a losque le corresponden (). Casi un mes después el Senado ha hecho lo propio seleccionando ayer a Ramón Colom, Concepción Cascajosa, Roberto Lakidaín y Consuelo Aparicio.De este modo, en la votación del Congreso, los candidatos necesitaban contar con un(233 diputados) y las cuatro fuerzas sumaron 249 votos, superando así el listón requerido. Tanto Ciudadanos como Vox se desmarcaron del acuerdo, que tampoco sumó más apoyos en el Congreso.Por su parte,por PSOE, PP, Unidas Podemos y PNV para el Consejo de RTVE, que le tocaba designar. Ramón Colom (220 votos), Concepción Cascajosa (218 votos), Roberto Lakidaín (221 votos) y Consuelo Aparicio (219 votos) superaron la mayoría de dos tercios de la Cámara Alta (175 senadores), necesarios para ser elegidos.Pérez Tornero, director de la Cátedra UNESCO Media and Information Literacy and Quality Journalism de la Cátedra sobre Innovación de los informativos (RTVE-UAB), doctor honoris causa por la Universidad Aix-Marseille y doctor en Comunicación por la UAB. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación (Premio Extraordinario de Periodismo) y licenciado en filología hispánica.Ha sidoen el ámbito público y privado y asesor de diversos organismos tanto en España como en el extranjero. En TVE, desarrolló la TV Educativa (RTVE y el Ministerio de Educación) siendo creador del programa 'La Aventura del Saber', que se emite desde 1990.Durante su comparecencia en la comisión de Nombramientos del Congreso que examinó a los candidatos, Pérez Tornero afirmó que la financiación de la cadena pública "tiene que ver con lo que las Cortes le encomienden en el próximo mandato-marco". "Por la experiencia vivida en el tiempo de pandemia, por la experiencia de los sucesivos sistemas de transformación de financiación, les diré que no estamos, en principio, en un mal sistema de financiación", indicó en relación a la actual sistema deAdemás, puso de relieve que la británica BBC y la televisión francesa acaban de perder porque "su dependencia del sistema comercial es demasiado complejo". "Habría que estudiarla, pero al cobrar de las tasas, de los beneficios de las privadas, de las de pago y, sobre todo, de las, probablemente pueda ser uno de lo, si se hace en proporción a los servicios del mandato-marco", recalcó.