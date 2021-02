PSOE y PP escenifican tensiones antes de cerrar el pacto del CGPJ

La negociación para la renovación del Poder Judicial puede abrir otra espita en el Gobierno de coalición de confirmarse lo adelantado el lunes por el PP, quien aseguró que el PSOE ha aceptado excluir a Unidas Podemos del diálogo, algo que negó la marca morada. Lo corroboró el secretario general de los populares, Teodoro García Egea al señalar que Podemos "está al margen de cualquier negociación" y "no va a estar" ni va a "tener personas" en el órgano de Gobierno de los jueces, ya que es "el camino adecuado para renovar las instituciones y fortalecer su independencia". "El pirómano no puede elegir al bombero", zanjó. El pacto entre PP y PSOE para renovar el CGPJ dependería del cumplimiento de las otras dos condiciones del partido que lidera Pablo Casado: avanzar en la despolitización de la justicia, impidiendo que haya "políticos que den el salto de la política al órgano del gobierno de los jueces" y reforzar la independencia.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, acusó al PP de intentar "sabotear" la negociación al adelantar algo "falso" por "miedo" a que Vox le llame "derechita cobarde" y con intención de seguir manteniendo la mayoría absoluta en el órgano judicial. "No sé por qué ha mentido, pero ha mentido", reseñó. Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, rechazó los "vetos" y los "chantajes" del PP, y subrayó la necesidad de poner fin lo antes posible a los más de dos años de "bloqueo" en el CGPJ. El ministro de Transportes precisó que los negociadores del Gobierno de Pedro Sánchez representan tanto al PSOE como a su socio de coalición. Así, hizo hincapié en que la negociación ha sido en nombre de todo el Gabinete, no de un partido concreto, "y el Gobierno ya sabemos quiénes lo forman". "El ministro representa a todo el Gobierno", insistió, dando a entender que Podemos no se halla aparcado. Concretó que hasta la fecha ha sido el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, en representación del "todo" el Gobierno, y el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, quienes han dirigido "siempre" las conversaciones sobre el CGPJ con el PP. Con todo, Ábalos reconoció que las "diferencias" entre el PSOE y Podemos "cada día se evidencian más". "Echenique e Iglesias son plenamente conscientes de sus palabras y sus silencios", dijo el socialista.

En este contexto, ocho de los vocales del CGPJ forzaron al presidente del órgano, Carlos Lesmes, a llevar nuevos nombramientos en el pleno convocado para el jueves, tras presentarle un escrito al conocer que en el orden del día no se había incorporado la votación para los nombramientos de ocho plazas, tres de ellas del Tribunal Supremo. Entre ellas, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y una plaza de la Sala de lo Social.

