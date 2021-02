Aitor Esteban sobre los jueces tertulianos: "No se puede estar en misa y repicando"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado que "la apariencia de neutralidad" que debería tener el juez Luis Ángel Garrido, que falló a favor de la reapertura de bares en Euskadi, "desaparece" cuando se posicionó en una tertulia radiofónica sobre las medidas anticovid y ha dicho de "los jueces tertulianos" que "no se puede estar en misa y repicando".

"Los de los jueces, juezas, tertulianos, y en este país tenemos unos cuantos, no lo comparto. No se puede estar en misa y repicando. No son un ciudadano más. Esa apariencia de neutralidad es importante y no se puede estar dando opiniones todo el día", ha sostenido el dirigente nacionalista en una entrevista en Radio Euskadi.

Esteban ha indicado que los gobiernos cuando toman decisiones "lo hacen a través de contrapesos", lo que no ocurre con los jueces, entre los que "debería ser obligatoria" la apariencia de neutralidad y "en este caso no la hay", ha sostenido.

DECLARACIONES DEL JUEZ GARRIDO

Un día antes de que se hiciera público el auto de la sala del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que preside Garrido, en el que se permite la reapertura de bares y restaurantes en zonas con alta incidencia de coronavirus, el magistrado señaló en una tertulia radiofónica que un epidemiólogo es un "médico de cabecera que ha hecho un cursillo" y opinó que las medidas contra la covid "no difieren mucho de las que se daban en la Edad Media".

El portavoz del PNV en el Congreso ha recordado también que la canción de Van Morrison que el juez utiliza en su perfil de WhatsApp se ha convertido en "himno de los negacionistas".

OTRAS DECLARACIONES POLÉMICAS

El dirigente jeltzale ha afirmado que el TSJPV también adquirió protagonismo con sus resoluciones en la primera fase de la pandemia: "De hecho diría que la redacción del actual estado de alarma viene provocada por la actuación" de ese tribunal, al reforzar las competencias de las Comunidades Autónomas.

Según ha criticado, el año pasado el TSJPV argumentó que el Gobierno vasco "no tenía competencias" y ahora no entra en eso y se centra "en cuestiones médicas" para adoptar su decisión

Asimismo, se ha mostrado sorprendido por que "en un tema tan delicado" se haya adoptado una medida cautelar sin entrar al fondo del asunto y ha afirmado que el consejo asesor del LABI "no va a saltarse una decisión judicial" con las medidas que decida para combatir la pandemia.

Esteban ha señalado, por otro lado, que los bares de los batzokis del PNV están abiertos "en la medida que la legalidad lo ha permitido, exactamente igual que el resto de la hostelería, con un control bastante exhaustivo por nuestra parte para que no se rebasen los límites".