EAJ/PNV Nafarroa respalda la decisión Manu Ayerdi de dimitir y denuncia el acoso de UPN

EAJ-PNV Nafarroa respalda la decisión de Manu Ayerdi de dimitir y denuncia el acoso político de UPN. El presidente de EAJ-PNV Nafarroa, Unai Hualde, ha respaldado la decisión del consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi, de presentar su dimisión una vez que ayer recogió en el TSJN el acta de instrucción de derechos, que "no la comunicación fehaciente del auto".

"Manu Ayerdi ha vuelto a anteponer hoy como durante toda su trayectoria política la ética, la honradez y la transparencia por encima de todo, frente a un acoso indecente al que le han sometido algunas formaciones como UPN", ha añadido Hualde.

El Napar Buru Batzar recuerda que la querella presentada por UPN contra Ayerdi "es una denuncia política de un partido, como consecuencia de que en una comisión de investigación del Parlamento foral no se sacaron conclusiones que manifestasen que hubiese irregularidades, algo que también la propia Cámara de Comptos avaló con su informe; y en ese sentido, se intenta por los tribunales lo que no se consiguió a través de la comisión de investigación".

Desde el NBB señalan que "la actuación sobre Davalor se hizo con los correspondientes análisis jurídicos y económicos y tal y como fue expresado en sede parlamentaria; tenemos total confianza en que el tiempo nos dará la razón y pondrá a cada uno en su sitio".

"No sería la primera vez en la que hay una denuncia de impulso político que luego queda en nada, podemos estar ante un caso de esos", han denunciado.



En todo caso, para el Napar Buru Batzar el comportamiento de Manu Ayerdi ha sido "impecable, otros y otras no sabemos si pueden decir lo mismo, desde luego, es una decisión que le honra como cargo público".

El NBB muestra su "absoluta confianza" en Mikel Irujo, alderdikide con gran experiencia en las instituciones europeas y con una sólida trayectoria política. "Estamos seguros de que estará a la altura de la responsabilidad que conlleva el cargo que asume", señalan.

Manu Ayerdi ha presentado este viernes su dimisión como consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra a consecuencia de las diligencias previas abiertas por el Tribunal Supremo para investigar los préstamos concedidos la legislatura pasada a la compañía Davalor Salud. Visiblemente emocionado, y arropado por el vicepresidente José Mari Aierdi, las directoras generales Yolanda Blanco y Maitena Ezkutari, y algunos dirigentes del PNV, ha defendido su situación procesal. En ese sentido, ha recordado que sus abogados han pedido una aclaración al Supremo, y que este todavía no se ha posicionado.

No obstante, y ante la situación "política y mediática creada", ha optado por dejar el Gobierno. "He llegado al convencimiento de que no es bueno prolongar esta situación, ni para mí ni para mi entorno, ni para la estabilidad institucional que Navarra necesita en este momento tan complejo", ha argumentado Ayerdi.

Una vez que este jueves fue informado de sus derechos en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Manu Ayerdi, miembro del PNV, ha presentado su dimisión.



A raíz de una querella presentada por UPN el pasado 2 de junio, el Supremo decidió abrir en diciembre causa penal para investigar a Manu Ayerdi por presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos en relación con la supuesta concesión irregular a Davalor Salud S.L. de seis préstamos por un importe de 2.600.000 euros entre 2015 y 2017.



Según la querella de UPN, Ayerdi, que entonces era vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, consejero de Desarrollo Económico y presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L. (Sodena), autorizó la concesión de préstamos a Davalor sin respetar los procedimientos de control internos y los criterios analíticos de la sociedad.



Tras el auto inicial de diciembre, la pasada semana el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Andrés Palomo del Arco dictó un auto en el que acordaba abrir diligencias previas en la causa abierta para investigar al consejero por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El instructor fijó una fianza de 10.000 euros a UPN para poder ejercer la acción popular.



Manu Ayerdi (San Sebastián, 1967) llegó al Gobierno de Navarra en 2015 como vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Económico, bajo la Presidencia de Uxue Barkos. En agosto de 2019, ya con la Presidencia de María Chivite, fue nombrado consejero de Desarrollo Económico y Empresarial.

Previamente, en las elecciones forales de 2011 fue elegido parlamentario en representación de la coalición Nafarroa Bai. Revalidó su acta de parlamentario en las elecciones de mayo de 2015, como integrante de la coalición Geroa Bai. Además, entre los años 2012 y 2015 fue presidente del PNV de Navarra.









El ya exconsejero ha defendido además su labor en el Gobierno, donde "siempre" ha actuado "pensando en el futuro y el presente de Navarra". Por eso ha criticado la actitud de UPN, que ha presentado una querella por "prevaricación" y "malversación" en el Supremo para forzar su dimisión. "Es una acusación infundada, y estoy totalmente tranquilo respecto al fondo de la cuestión", ha apuntado Ayerdi, que ha calificado de "obsesión patológica" la actitud de UPN con Davalor, algo que "no habla nada bien de una fuerza política que aspira a liderar la Navarra del futuro".