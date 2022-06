Ben Stiller a Zelenski durante su visita a Kiev: "Eres mi héroe"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se ha reunido con el actor estadounidense Ben Stiller, quien ha visitado Ucrania en calidad de embajador de buena voluntad de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).



"Eres mi héroe, es muy grande lo que estás haciendo", le dijo el actor, director y guionista al presidente ucraniano en el momento de saludarle este lunes en Kiev.



El protagonista de "Zoolander" se mostró impresionado por la forma en que Zelenski ha logrado dirigir el país y a sus ciudadanos, lo que resulta "inspirador", y le recordó su pasado como actor de comedia, algo que comparten los dos.





It was an honour to meet President @ZelenskyyUa on #WorldRefugeeDay as part of my visit with UNHCR @Refugees to stand in solidarity with people forced to flee in Ukraine and worldwide, and bring more attention to the humanitarian situation. @Refugees #WithRefugees pic.twitter.com/zpNpva233j