Queda en libertad el hombre que trató de matar a Ronald Reagan en 1981

John W. Hinckley Jr., el hombre que intentó matar en 1981 al entonces presidente estadounidense, Ronald Reagan, quedó este miércoles en libertad sin restricciones tras 41 años bajo vigilancia. "Tras 41 años, 2 meses y 15 días, ¡libertad al fin!", escribió Hinckley en su cuenta de Twitter.





After 41 years 2 months and 15 days, FREEDOM AT LAST!!!