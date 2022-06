UNICEF denuncia que el uso de armas explosivas en Ucrania está matando y mutilando a niños

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado este martes que el uso de armas explosivas en Ucrania está matando y mutilando a niños e impidiéndoles regresar "a cualquier tipo de vida normal".



Según las últimas cifras de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), desde el inicio de la guerra un total de 277 niños han muerto y otros 456 han resultado heridos, en su mayoría debido al uso de explosivos en zonas urbanas edificadas.



Millions of children in #Ukraine lost their homes, sense of stability&hopes for future. Danylo, 12 y.o. shows what`s left from his house in Chernihiv oblast. His mother recovers in hospital after serious injury. @UNICEF reaches children & families, who urgently need peace pic.twitter.com/hwb5MqlMvY

The war in Ukraine is a child rights crisis, and @UNICEF_UA is working to support children and families wherever they are in the country, says @AfshanKhan_



Every day that this war continues, increases the long-lasting, devastating impact on childrenhttps://t.co/nTvQATGqNN