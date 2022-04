MSF denuncia que Rusia ha bombardeado dos hospitales de la ciudad ucraniana de Mikolaiv

Un equipo de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha informado de haber sido testigo del ataque aéreo de las tropas rusas sobre dos instalaciones sanitarias en la ciudad ucraniana de Mikolaiv.



Los cuatro miembros de este equipo de MSF acudieron a la ciudad para conversar con las autoridades sanitarias locales y regionales en una reunión que tuvo lugar en el hospital oncológico de Mikolaiv, en el sur de Ucrania.





"In the past two days, three hospitals in Mykolaiv have been hit by bombings. In addition to yesterday's strikes, Hospital No. 5, located in the south of the city, was hit on 3 April. Hospitals, patients and medical staff must absolutely be spared from attack."