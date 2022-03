Moderna prepara una vacuna combinada contra el covid, la gripe y el virus respiratorio sincitial

Moderna ha anunciado este martes que está ampliando su cartera de productos de ARNm con dos nuevos programas de desarrollo: un candidato a vacuna respiratoria combinada (SARS-CoV-2, gripe y virus respiratorio sincitial) y otra contra los cuatro coronavirus humanos endémicos conocidos (HCoV).



En primer lugar, la vacuna para atacar tres de los virus más significativos que causan enfermedades respiratorias en los adultos mayores, conocida de momento como mRNA-1230, está prevista como dosis de refuerzo anual contra el SARS-CoV-2, la gripe y el VRS. En segundo lugar, Moderna está poniendo en marcha un programa para desarrollar una vacuna candidata (mRNA-1287) contra los coronavirus humanos endémicos (HCoV). Aunque son menos conocidos que otros coronavirus, los HCoV son una causa importante de enfermedades respiratorias en todo el mundo.



Cuatro HCoV (HCoV-229E, -NL63, -OC43 y -HKU1) son endémicos en todo el mundo, y son responsables de aproximadamente el 10 al 30 por ciento de las infecciones del tracto respiratorio superior en adultos. "Nos complace añadir un candidato a vacuna respiratoria combinada contra tres de las principales causas de enfermedad respiratoria en adultos mayores, y una vacuna contra los cuatro coronavirus humanos endémicos como parte de nuestra estrategia para hacer frente a la importante carga mundial de infecciones respiratorias. Nuestro objetivo es desarrollar vacunas para hacer frente a las infecciones respiratorias y, con el tiempo, combinar muchas de ellas en una única vacuna de refuerzo anual con el objetivo de reducir la importante morbilidad y mortalidad que causan estos virus", ha comentado el presidente de Moderna, Stephen Hoge.





ANNOUNCEMENT??: We're expanding our #mRNA pipeline with two new development programs - a combination respiratory #vaccine candidate and a new program against all four of the endemic human #coronaviruses (HCoV). https://t.co/bfDm1uVRXG pic.twitter.com/cVEzMuxC6Z