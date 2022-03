Elon Musk reta a Putin a un duelo para disputarse Ucrania

El fundador de Tesla y de SpaceX, Elon Musk, ha retado este lunes a un duelo al presidente de Rusia, Vladímir Putin, para disputarse Ucrania, en un mensaje en la red social Twitter. "Por la presente desafío a Vladímir Putin a un duelo. Lo que está en juego es Ucrania", ha afirmado Musk en un breve mensaje en el que ha intercalado también la escritura cirílica.





I hereby challenge

???????? ?????

to single combat



Stakes are ???????