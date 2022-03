La central nuclear de Chernóbil se queda de nuevo sin electricidad

La antigua central nuclear de Chernóbil se ha quedado de nuevo este lunes sin suministro eléctrico, según la empresa ucraniana Ukrenergo, que ha atribuido este corte a nuevos ataques perpetrados en las inmediaciones por las fuerzas rusas, que ya dominan la zona.





The power line, that supplies the Chernobyl nuclear power plant and the town of Slavutych was damaged by the occupying forces after the Ukrenergo repair crew restored the line.

