Muere una de las mujeres embarazadas del ataque al hospital de Mariupol

Fue una de las imágenes más terribles del ataque al hospital materno infantil de Mariupol. La foto dio la vuelta al mundo. En ella se veía a una mujer ensangrentada siendo trasladada en camilla mientras se sujetaba la tripa, que revelaba un avanzado estado de gestación. Aunque lograron evacuarla a otro hospital, la mujer finalmente ha fallecido tras someterse a una cesárea de urgencia. Los médicos tampoco pudieron salvar a su bebé, según informa AP.



Timur Marin fue el facultativo que la atendió. Cuenta a AP que la mujer tenía la cadera desprendida y la pelvis aplastada, y que el bebé nació por cesárea pero sin vida. A ella trataron de reanimarla durante media hora sin éxito. "Ambos murieron", señaló el cirujano, que afirma que cuando la mujer se dio cuenta que perdía a su bebé gritó: "¡Mátenme ya!".





