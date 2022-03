Las tropas rusas matan a un periodista estadounidense cerca de Kiev

Fuerzas rusas han matado al periodista estadounidense Brent Renaud en un ataque en Irpin, a las afueras de Kiev, según ha informado el jefe de la Policía de la región de Kiev, Andrii Nebitov, y recoge la prensa ucraniana. En el mismo ataque, también resultó herido el fotógrafo estadounidense de origen colombiano Juan Arredondo.



Este último, nacido en Pereira y ganador del World Press Photo, estaba con el documentalista estadounidense Brent Renaud, y explicó en un vídeo difundido por el Parlamento ucraniano en su cuenta de Twitter, cómo sucedió el suceso.



"Estábamos cruzando el primer puente en Irpin. Íbamos a grabar a otros refugiados yéndose, íbamos a coger un coche que alguien nos ofreció para llevarnos al otro puente. Cruzamos el puesto de control y empezaron a dispararnos, así que el conductor dio la vuelta y continuaron disparándonos", explicó en el clip mientras estaba siendo atendido en una camilla del hospital de Okhmatdyt.



"Mi amigo Brent Reanud fue disparado en el cuello y lo dejaron atrás. Y nos separamos", afirmó el fotógrafo en el vídeo de un minuto de duración.





Okhmatdyt Hospital spokeswoman posted a video from the hospital where the second American journalist, Wayne, was taken. According to him, they were filming the refugees' evacuation from Irpin, and they started shooting at them near the roadblock.#StopPutin #StopRussia pic.twitter.com/ZrGHhgwZGZ