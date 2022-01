Desvelan otra fiesta de Johnson en Downing Street durante el confinamiento

El primer ministro británico, Boris Johnson, y su mujer, Carrie Johnson, participaron en una reunión social con bebidas alcohólicas en la sede de la jefatura de Gobierno, Downing Street, el 20 de mayo de 2020, en pleno confinamiento por la covid, informaron hoy los medios británicos.



Más de un centenar de empleados de la oficina del primer ministro fueron invitados a esa fiesta en la que cada participante debía "traer su propia botella", como especificó en un correo electrónico el secretario privado de Johnson, Martin Reynolds.



El canal de televisión "ITV" confirmó hoy la información adelantada este domingo por el periódico "The Sunday Times" de que Johnson y su pareja participaron en la celebración. Hasta el momento, la oficina del primer ministro no ha negado que éste estuviera presente.



El mensaje enviado por Reynolds a los empleados de Downing Street los instaba a "aprovechar el buen tiempo" mientras se tomaban "unas bebidas con distancia social".



Ese email, obtenido en exclusiva por la televisión, animaba a todos los destinatarios a "unirse a partir de las 18.00 y traer su propia bebida alcohólica".



Unas 40 personas participaron en la reunión, en la que se comieron aperitivos de picnic y se consumió alcohol, de acuerdo con "ITV News".





'Bring your own booze': An email shared exclusively with ITV News proves Downing Street staff held drinks party during height of lockdown.



Boris Johnson and wife Carrie were among those who attended, ITV News understands.https://t.co/yRtbPqrwGS