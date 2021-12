Rusia ordena disolver la ONG que investiga la represión soviética

El Tribunal Supremo de Rusia ha anunciado este martes su decisión de disolver la destacada organización no gubernamental Memorial en línea con una petición de la Fiscalía fundamentada en las leyes sobre "agentes extranjeros" en el país.



La jueza Alla Nazarova ha ordenado que "se satisfaga la petición de la Fiscalía sobre la liquidación de Memorial", según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. El tribunal sólo ha anunciado la parte operativa de la decisión, sin desvelar los argumentos de la misma.



La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya mostró en noviembre su "preocupación" por la petición de la Fiscalía y afirmó que las autoridades usan la designación de "agente extranjero" para "etiquetar a aquellos que consideran que son organizaciones financiadas desde el extranjero y que participan en 'actividades políticas'".



Memorial, fundada en 1989, anunció a mediados de noviembre una notificación del Tribunal Supremo de Rusia por la que se le informaba de la demanda presentada por la Fiscalía General para disolver el grupo por violaciones sistemáticas de la legislación sobre "agentes extranjeros".





Crowd gathered outside the Supreme Court building in Moscow after the decision to shut down #Memorial, Russia's oldest human rights NGO.



At least one protester was taken away by police

