Boris Johnson pierde el hilo en un discurso y acaba hablando de Peppa Pig

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha vuelto a ser protagonista de un rocambolesco episodio, después de que este lunes optase por hablar de Peppa Pig durante una importante cita con empresarios del Reino Unido.



La anécdota ocurrió durante una intervención en la Confederación de la Industria Británica en el Puerto de Tyne, al norte de Inglaterra. Mientras estaba pronunciando su discurso, el primer ministro perdió el hilo, así que optó por empezar a hablar de Peppa Pig. "Ayer visité, como todo el mundo debería, Peppa Pig World", dijo Johnson después de soltar ante la audiencia un "maldita sea" mientras intentaba localizar sus notas.





In this speech Boris Johnson compared himself to Moses, impersonated a car and spent two minutes discussing the merits of Peppa Pig World.



