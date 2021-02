EE.UU. ha administrado ya 50 millones de vacunas contra la covid

El presidente estadounidense, Joe Biden, celebró hoy que el país haya administrado ya 50 millones de dosis de las vacunas contra la covid, lo que calificó como un "enorme hito" de cara a derrotar al virus.



"En las últimas cinco semanas, EE.UU. ha administrado más vacunas que en ningún otro lugar del mundo (...) Cuanta más gente sea vacunada, más rápido vamos a ser capaces de derrotar al virus", dijo Biden en un acto junto a la vicepresidenta Kamala Harris, en el que varios ciudadanos fueron inoculados.





On Friday, President Biden toured a Pfizer manufacturing plant in Michigan to see the vaccine production process firsthand and encourage Americans to get vaccinated when it's their turn. Take a look: pic.twitter.com/JZeCebn9ZC