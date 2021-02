Biden confía en que varios senadores republicanos voten en contra de Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, considera que algunos senadores republicanos "podrían cambiar de opinión", después de las imágenes inéditas del asalto al Capitolio que se mostraron durante las sesiones del juicio político contra Donald Trump.

"Supongo que algunas opiniones podrían cambiar", valoró el presidente Biden durante un diálogo con la prensa en el Despacho Oval, en donde reconoció no estar muy centrado en lo que sucede en el Capitolio, pues tiene "trabajo por hacer". "No he visto en directo nada. Estoy concentrado en hacer frente a las promesas que hice. Tenemos que seguir avanzando", señaló.

Ayer los demócratas continuaron presentando sus alegaciones contra el expresidente Trump, quien podría enfrentarse a una inhabilitación para acceder a cargos públicos en caso de ser hallado culpable de "incitar a la insurrección" durante el asalto del Capitolio el pasado 6 de enero, que dejó cinco muertos.

Si bien los demócratas lograron el apoyo de hasta seis congresistas republicanos para validar la constitucionalidad del impeachment, resulta complicado creer que Trump no salga absuelto, pues la acusación necesita el avala de al menos dos tercios de la cámara.

acusación demócrata

En la jornada, la acusación liderada por el representante demócrata por Maryland, Jamie Raskin, centró sus argumentos en presentar a Trump como el gran instigador de los altercados, un especie de "incitador jefe" que "disfruta por televisión" de cómo todo "ardía" a su alrededor.

La sesión estuvo ilustrada con varios vídeos y audios inéditos del ataque, en algunos de los cuales la exaltada turba exigía "la cabeza" del exvicepresidente Mike Pence. La acusación ha centrado sus esfuerzos por hacer todavía más patente que Trump, bajo su retórica horas antes, espoleó a sus seguidores.

"Las palabras del presidente Trump en su discurso del 6 de enero, al igual que las acciones de la turba, fueron elegidas cuidadosamente. Esas palabras tenían un significado muy específico para esa multitud", argumentó el representante demócrata por Colorado, Joe Neguse.

"Las semanas previas, durante y después de las elecciones, usó las mismas palabras una y otra vez. Escucharán una y otra vez tres cosas, la gran mentira, paren el robo y lucha como el diablo para detener el fraude", enumeró.

En este sentido, la acusación demócrata argumenta que los asaltantes actuaron creyendo que "seguían órdenes directas" del expresidente. "Realmente creían que toda la intrusión fue por orden del presidente, y lo sabemos porque lo dijeron", recalcó la representante demócrata por Colorado, Diana DeGette. La demócrata abrió el tercer día de juicio político contra Trump, citando algunas de las proclamas con las que la turba se desgañitó en su incursión en el interior del Capitolio, como "nuestro presidente nos quiere aquí", o "esperamos y recibimos órdenes de nuestro presidente". "Estaban siguiendo sus instrucciones", concluyó DeGette.

Es el caso de Jacob Chansley, conocido como el "chamán de QAnon", quien acudió al asalto ataviado con pieles y cuernos, y quien tras ser detenido aseguró que había sido "invitado por el presidente", declaraciones similares a las expresadas por Dominic Pezzola, miliciano de la ultraderecha de Proud Boys, quien también sintió que Trump les había "invitado" a acudir hasta allí.

Al igual que en los días anteriores, la acusación ilustró sus pruebas con vídeos de lo ocurrido. En esta ocasión volvieron a mostrar imágenes de Trump llamando a la acción y apoyando a la organización de extrema derecha Proud Boys.

Se espera que a partir de hoy sea la defensa de Trump quien presente sus argumentos antes de dar paso a las preguntas por parte de los senadores de los partidos a una y otra parte.

Se trata del segundo juicio político al que Trump se enfrenta en apenas un año, después de que saliera absuelto en febrero de 2020 de las acusaciones de abuso de poder y obstrucción al Congreso por presionar a las autoridades ucranianas para que investigaran a Joe Biden y a su hijo Hunter por sus actividades empresariales.

apuntes

Rescindida la "emergencia" en la frontera de México. Joe Biden ha rescindido la declaración de "emergencia nacional" en la frontera con México con la cual su predecesor, Donald Trump, justificó el uso de miles de millones de dólares asignados a gastos militares para la construcción de un muro fronterizo.

Indemnización millonaria para inmigrantes detenidos. Más de 18.500 inmigrantes que fueron detenidos en Los Ángeles por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas entre octubre de 2010 y junio de 2014 recibirán una compensación económica por un total de 14 millones de dólares, informó la Unión Americana por las Libertades Civiles del Sur de California.

Trump, acusado de causar muertes "innecesarias". Los fallos de la administración Trump en sanidad son responsables de "461.000 muertes innecesarias" en EE.UU. antes de la pandemia y de decenas de miles más por no haber actuado de manera efectiva contra la covid y la contaminación del aire, según un estudio publicado en la revista científica 'The Lancet', donde 33 investigadores piden alejarse "inmediatamente" de sus políticas sanitarias.

Rusia pide a EEUU e Irán cumplir el acuerdo nuclear. El Gobierno de Rusia reclamó ayer a EE.UU. e Irán que vuelvan al cumplimiento total del acuerdo nuclear firmado en 2015 antes del 21 de febrero, fecha en la que Teherán renunciaría a un protocolo adicional del Tratado de No Proliferación (TNP), según una ley aprobada a finales de 2020 por su Parlamento.

la declaración

clinton "si trump sale absuelto será por sus cómplices en el senado"

Hillary Clinton, que se enfrentó con Trump en las elecciones de 2016, donde obtuvo una mayoría del voto popular, aseguró que si el Senado absuelve al expresidente del cargo de incitar a la insurrección no será porque sea inocente, sino "porque el jurado incluye a sus cómplices".