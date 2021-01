Biden firma sus primeras órdenes como presidente para desmontar el legado de Trump

El presidente de EE.UU., Joe Biden, devolvió al país al Acuerdo de París, evitó que abandone la Organización Mundial de la Salud (OMS) y pidió el uso de la mascarilla frente a la covid-19, en un claro distanciamiento de su antecesor, Donald Trump, y como muestra del espíritu que imprimirá a su Administración.



Sentado en el Despacho Oval y con varias carpetas azules apiladas a un costado, Biden firmó delante de los periodistas tres de las 17 primeras órdenes ejecutivas de su Gobierno, horas después de haber jurado al cargo en una ceremonia fuertemente custodiada en el Capitolio y sin el público que tradicionalmente recibe al nuevo inquilino de la Casa Blanca.



"Algunas de las acciones ejecutivas que voy a firmar van a ayudar a cambiar el curso de la crisis de la covid y vamos a combatir el cambio climático de una manera que no lo hemos hecho hasta ahora", afirmó el nuevo gobernante en el Despacho Oval.



Precisamente a la lucha contra el coronavirus dirigió Biden su primera orden ejecutiva, al establecer el uso de mascarilla y mantener la distancia física como requisitos obligatorios en las propiedades federales.





Wearing masks isn't a partisan issue — it's a patriotic act that can save countless lives. That's why I signed an executive order today issuing a mask mandate on federal property. It's time to mask up, America.