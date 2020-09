La UE no reconoce a Lukashenko como presidente de Bielorrusia

La Unión Europea no reconoce la toma de posesión de Alexandr Lukashenko como presidente de Bielorrusia por los "resultados falsos" de las elecciones presidenciales celebradas en el país el pasado 9 de agosto, dijo este jueves el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell.



"La Unión Europea no reconoce los resultados falsificados. Sobre esta base, la llamada 'inauguración' del 23 de septiembre y el nuevo mandato que reivindica Aleksandr Lukashenko carecen de toda legitimidad democrática", señaló Borrell en un comunicado.



A la luz de la actual situación, "la UE está revisando sus relaciones con Bielorrusia", indicó.



Borrell reiteró que las elecciones presidenciales del 9 de agosto "no fueron ni libres ni justas".





The 9 August Belarus Presidential elections were neither free nor fair. The EU does not recognise their falsified results. The so-called "inauguration" of 23 September 2020 and the new mandate claimed by Lukashenko lack any democratic legitimacyhttps://t.co/5I59sBlEPx