Puigdemont pide movilizar "hasta el último voto" para impedir que Illa gobierne

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido este miércoles movilizar "hasta el último voto" para impedir que el cabeza de lista del PSC, Salvador Illa, gane las elecciones catalanas y gobierne.

Lo ha reclamado en un mitin presencial y telemático que en Girona, donde fue alcalde, con la participación de la candidata, Laura Borràs; el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, y la cabeza de lista por Girona, Gemma Geis.

Según Puigdemont, necesitan una victoria clara y nítida de Junts: "Todo lo que no sea esto podría suponer algo que no fue posible el 21 de diciembre. Inés Arrimadas no podía ser investida presidenta. Pero Illa, si queda por delante, puede lograr, con la indefinición de unos y las complicidades de otros, lo que Arrimadas no consiguió".

"El voto en casa trabaja para el equipo rival", ha advertido, y ha emplazado a pensar lo que se podría hacer si se consigue una mayoría absoluta en escaños, si superan el 50% de votos y si hay un Govern liderado por Borràs.

Pese a admitir que puede que haya independentistas decepcionados por la falta de unidad, entre otros motivos, ha llamado a ganar para "plantar cara" al Estado como, a su juicio, han hecho desde 1-O y ante todas las consecuencias que se han derivado.

"Necesitamos un Govern que no afloje, que no busque la comodidad y esté dispuesto a luchar cada céntimo de euro y hasta la última competencia para ponerlo a disposición de las personas", ha reclamado el también eurodiputado.



Jordi Sànchez

Después de que las últimas encuestas sitúen un triple empate entre PSC, ERC y Junts, Sànchez ha llamado a no confiarse, pese a que visualicen una posible victoria, y por eso ha pedido a ir a votar el domingo, tras alertar de que la abstención es su único enemigo.

"No nos confiemos", y ha insistido en que son la única garantía de que habrá un Govern independentista si ganan, pese a que haya otras formaciones que se definen así también.

"Hay otras formaciones independentistas y todos los votos son legítimos, pero no todos serán útiles. Sólo los que vayan a Junts permitirán afrontar el futuro", ha subrayado.

Gemma Geis, tras comparar a Illa "con lo más rancio de Societat Civil Catalana", ha advertido de que en estas elecciones se trata de elegir entre Borràs o el candidato socialista, y también ha asegurado que la vía amplia que debe unir a los independentistas es la del 1-O.