224 brotes activos de Covid-19 en España, 23 más que el lunes

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado este miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados de que en el estado hay actualmente activos 224 brotes de coronavirus, lo que supone 23 más de los que anunció este lunes en una rueda de prensa.

Estos brotes llevan asociados 2.622 casos de contagiados, la mayoría de los cuales siguen estando asociados a actividades laborales de recogida de fruta y a espacios donde se están relajando las medidas para contener el virus como, por ejemplo, los entornos familiares o durante el ocio nocturno.

En este sentido, Illa ha reiterado que la situación que "más le preocupa" es la de Aragón y Cataluña, si bien ha insistido en que las autoridades sanitarias de ambas comunidades, al igual que las del resto de regiones donde se están produciendo brotes, están actuando con "contundencia" y en "coordinación" con el Ministerio de Sanidad.

"Todas las comunidades están detectando los brotes y conteniéndolos. Tienen instrumentos adecuados para controlarlos y, de hecho, la mayoría de ellos están controlados", ha aseverado el ministro, para pedir a la sociedad que "no pierda el respeto" al nuevo coronavirus.

Dicho esto, y en respuesta a la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra, quien le ha reprochado que esté "dando la espalda" al virus y cometiendo "los mismo errores" que en los meses más duros de la pandemia, Illa ha comentado que en todos los países que han logrado contener la transmisión del virus se están produciendo brotes.

"Ya sabíamos que en todos los países donde se ha controlado la pandemia se experimentan brotes. No hay que tenerle el miedo al virus, pero no hay que perderle el respeto", ha sentenciado el ministro de Sanidad.

Sin embargo, la diputada 'popular' ha tachado la gestión de Illa de "incompetente" y ha criticado que el Gobierno haya "perdido el respeto" a los españoles al "no garantizarles" medidas eficaces. "Hace tiempo que dimitió de afrontar sus responsabilidades", le ha reprochado Gamarra al ministro de Sanidad.