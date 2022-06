Cuatro letras a Mónica Carrillo

COMPAÑERA de carne y hueso y con sentimientos: Menudo mal trago pasó el otro día cuando tuvo que informar en Antena 3 Noticias de las muertes con pocas horas de diferencia de la periodista Miryam Romero y de la productora Inmaculada Salvador, ambas, compañeras de su cadena. No pudo evitar romper a llorar en directo y el realizador tuvo que pinchar el vídeo sobre las fallecidas. Luego, cuando consiguió sobreponerse, pidió perdón a la audiencia por haberse dejado llevar por la emoción. Desde el otro lado de la pantalla, todos pensamos que, aunque le honra la excusa, no había motivo para presentarla. Su profesionalidad no solo no queda en entredicho sino que se refuerza al mostrar una humanidad que no debe faltar en nuestro oficio.