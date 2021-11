Cuatro letras a Consuelo Ordóñez

RESPETADA víctima del terrorismo: He leído con muchísima atención la más que interesante entrevista que le ha hecho mi compañero Jesús Barcos para los diarios del Grupo Noticias. Debo felicitarla por la coherencia de su discurso y, frente a los estereotipos que siguen pesando sobre usted, por su amplitud de miras. Creo que es un hallazgo nombrar a Vox como "derecha abertzale" y añadir en la etiqueta a esa parte del PP, empezando por su dirección, que no duda en utilizar a la víctimas para obtener rédito político. Y creo que también hay que aplaudir la naturalidad con la que dice que no está en contra del acercamiento de los presos de ETA o la valentía con que denuncia la violencia que ejercieron los grupos policiales y parapoliciales.