Cuatro letras a...Concha Andreu

AACELERADA presidenta de La Rioja:. A estas alturas, debería saber que las redes sociales las carga Satanás. A quién se le ocurre publicar en Instagram una foto happymayflower de un amanecer desde un rutilante Mercedes dejando a la vista el cuentakilómetros delator. ¡Iba usted a 156 por hora! Pillada con el carrito del helado, lo primero que hizo fue aclarar que no conducía. Pues menos mal. Solo faltaba que llevara el volante, fuera pisando a toda pastilla, se sacara la foto y la publicara. De ahí a las 24 horas de Indianápolis. Y sí, también añadió que fue un error y que está muy mal no respetar los límites. Ocurre en su caso que ocupa un cargo público de primer nivel. Espero que la DGT de su conmilitón Pere Navarro no lo deje pasar.