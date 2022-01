Siete razones para practicar deporte con tu pareja

Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos cuando decidimos practicar algún deporte es la pereza, sobre todo, si no tenemos a nadie que nos motive, nos anime o nos acompañe en dicha labor.

Para llevar una vida sana siempre viene bien tener aliados que te faciliten llevar a cabo tus propósitos haciendo tus rutinas más amenas. Y la pareja puede ser la mejor motivación. Y es que, según apunta un estudio de la Universidad de Oxford, las parejas que entrenan juntas liberan más endorfinas que las personas que entrenan solas.

Un hombre y una mujer hacen running juntos. Freepik

Los expertos de Olimfit apuntan las siete ventajas que tiene realizar una rutina de ejercicio en pareja. Además de afianzar la relación, obtendremos una serie de beneficios físicos y psicológicos:

Mayor seguridad. Si a la hora de hacer tu rutina deportiva tu pareja supervisa tus movimientos, tendrás mayor garantía y seguridad de que lo estás haciendo bien. La postura, el equilibrio, la respiración€ son aspectos importantes del ejercicio que estarán más controlados si estás acompañado que si estuvieras solo.

Motivación extra. Hay días en los que hacer deporte es lo que menos nos apetece. El entrenamiento en pareja supone un extra de motivación que te empuja a entrenar. Ambos os podréis ayudar cuando el otro esté más desganado.

Calidad en los ejercicios. Algunos ejercicios se realizan mejor si hay otra persona entrenando con nosotros. De otra manera, nos tenemos que ayudar de paredes, sillas u otra clase de apoyos. Y es que, por ejemplo, los estiramientos en pareja tienen importantes beneficios para vuestra flexibilidad.

Adiós a tu zona de confort. Algunas personas adoran el deporte, pero no entrenan por culpa de la soledad. Compartir con tu pareja una vida sana y activa te permitirá salir de tu zona de confort. El deporte nos ayuda a sacar nuestro lado más competitivo frente a la vida. Y si fracasamos, siempre tendremos a nuestra pareja para que nos ayude a no decaer en nuestro esfuerzo de seguir intentándolo.

Adiós a la procrastinación. Tal vez el término no te suene mucho, pero si te pongo como ejemplo las frases "El lunes empiezo a entrenar" o "De esta semana no pasa que me apunte al gimnasio" a lo mejor intuyes que se trata de la actitud de retrasar las tareas. Este hábito negativo se puede combatir con el entrenamiento en pareja, ya que la motivación aumenta y se ve sustentada por el apoyo del otro.

Relaciones más felices. Hay estudios que demuestran que entrenar con la pareja ayuda a mejorar la calidad de la relación y además el ejercicio resulta más satisfactorio. Esto se debe a que el ejercicio tiene efectos positivos que también influyen sobre las sustancias que controlan la atracción mutua. Y es que el deporte imita los síntomas de la atracción física. Cuando entrenamos nuestro cuerpo suda, se acelera el corazón, cuesta respirar. Todos estos ingredientes pueden hacer que tu pareja te parezca incluso más atractiva que antes.

Desarrollo de un vínculo más profundo. Cuando entrenamos nuestro cerebro libera unas sustancias químicas llamadas endorfinas que evocan sentimientos de felicidad en nuestra mente. Además, se dice que las parejas que entrenan juntas discuten menos que las que no lo hacen ya que el ejercicio reduce el estrés, la ansiedad y la depresión. Asimismo, practicar deporte ayuda a desarrollar la confianza, la autoestima y el bienestar psicológico en general.



Cómo entrenar con tu pareja

Es lógico coger unos kilos de más cuando se está enamorado. Ahora ya no tenéis excusa para poneros en forma juntos y sacar partido de todos los beneficios del entrenamiento en pareja. Estas son algunas de las recomendaciones que facilitan desde Olimfit:

-Buscar un lugar amplio y seguro de la casa donde podáis entrenar juntos.

-Establecer vuestro calendario de entrenamientos eligiendo los días y las horas en los que ambos tengáis tiempo libre para entrenar.

-Elegir una de las clases o rutinas de Olimfit, la plataforma de bienestar online.

-Comenzar con un pequeño calentamiento en pareja para preparar el cuerpo y evitar lesiones.

-Poneros de acuerdo en cuál va a ser vuestro papel en cada entrenamiento. O lo que es lo mismo, quién va a empezar, cuáles serán los ejercicios en los que os tendréis que ayudar, etc.

-Motivaros desde el principio y hasta el final de la rutina sin juzgaros. Cada uno tiene su propio nivel.

-No olvidéis pasarlo muy bien. Recordad que el deporte en pareja puede ser muy divertido.