Elimina tus varices con garantías en Dermitek

En el 99,6% de los casos las varices tratadas no vuelven a salir: este es el resultado que obtiene Dermitek en su tratamiento de varices con láser endovenoso.

Dermitek comenzó en 1999 a tratar las arañas vasculares o varices finas y, tras un período de formación en EEUU, comenzó a tratar también las varices gruesas con láser endovenoso en 2010.

Desde entonces se han tratado más de 2.300 casos, y esas personas han salido andando de Dermitek sin varices y se han olvidado de los antiestéticos bultos y de los ya conocidos síntomas de las varices como el dolor o el picor.

La Unidad de Flebología de Dermitek la compone un equipo multidisciplinar formado por médicos/as, radiólogos, un cirujano, enfermeras y auxiliares de clínica.

¿Por qué con láser endovenoso?



El equipo médico de Dermitek ha asistido a congresos internacionales para conocer de primera mano lo que están haciendo los mejores profesionales a nivel mundial y para compartir y contrastar los resultados obtenidos. En el año 2012 se presentó el estudio con los primeros 50 pacientes tratados en Dermitek con láser endovenoso. En el último y premiado estudio presentado por el equipo en 2019, se muestran los resultados obtenidos en 1.500 casos con seguimiento de un año.

Este trabajo de investigación ha llevado al equipo de Dermitek a mejorar el procedimiento hasta alcanzar esa tasa de éxito del 99,6%.

El láser endovenoso está considerado el tratamiento de primera elección a nivel internacional (Gold Standard). Esto quiere decir que las principales organizaciones científicas americanas y europeas como la Sociedad Americana de Cirugía Vascular, el Sistema Nacional de Salud Inglés, el Colegio Americano de Flebología, el Foro Americano Venoso y el Grupo Internacional de Ablación Térmica Endovenosa, recomiendan este tratamiento por delante de otros como la safenectomía (cirugía tradicional), el N Butil cianoacrilato o la esclerosis con espuma.

Y esto es así porque el tratamiento con láser endovenoso es el que presenta menor índice de recaídas, menos riesgos por ser una técnica no invasiva, sin incisiones y solo con anestesia local, menos molestias después del tratamiento, y porque se puede volver a hacer vida normal de forma inmediata.

¿Existen otros tratamientos?



Además del láser endovenoso, en Dermitek ofrecen alternativas de tratamiento con N Butil cianoacrilato (conocido como pegamento), mediante esclerosis con espuma guiada por ecografía y cirugía. No todos los casos son iguales y pueden presentar diferentes necesidades.

El N Butil cianoacrilato es una buena opción para personas jóvenes, con pocas varices o personas con miedo a las agujas. Es un tratamiento que ya cuenta con el aval de estudios con buenos resultados a cinco años, si bien todavía no se considera tratamiento de primera elección.

Antes de realizar el tratamiento con N Butil cianoacrilato es imprescindible detectar posibles alergias al pegamento, ya que la sustancia no se elimina, permanecerá en la vena tratada. Este tratamiento no precisa pinchazos, es más rápido y, en la mayoría de los casos, no es necesario el uso de medias de compresión.

Para casos de pacientes ya operados con cirugía tradicional o con venas muy tortuosas que no se pueden tratar con láser, el tratamiento con espuma guiada por ecografía es la mejor opción. (R.P.S. 144/16)

Úlceras venosas



Si las varices no se tratan, en última instancia pueden derivar en una úlcera en la cara interna del tobillo. En Dermitek, tras años de investigación, han conseguido cerrar úlceras de más de veinte años de evolución, la mayoría tratadas previamente sin éxito en hospitales, habiendo intentado incluso el injerto cutáneo. Tratando la causa que origina la úlcera se consigue cerrarla y que desaparezcan el dolor y la incapacidad que produce. Los buenos resultados obtenidos en Dermitek los han compartido en un estudio publicado en 2017.

Más información en www.dermitek.com/ulceras-venosas/