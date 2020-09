Gripe, resfriado o covid, ¿cómo diferenciarlas?

La temporada de gripe y resfriados está a la vuelta de la esquina. Estas enfermedades pueden llegar a confundirse con la covid, por lo que es importante distinguirlas. El cuadro clínico inicial de la gripe suele comenzar de forma brusca con fiebre y escalofríos que aparecen junto con dolor de cabeza, molestias de garganta, malestar general, dolores musculares y tos seca.

El periodo agudo de la enfermedad viene a durar entre cinco y siete días, a los que hay que sumar el tiempo de convalecencia, con malestar general y tos, que puede prolongarse incluso dos o tres semanas. La fiebre tiende a durar menos, entre tres y cinco días.

Ante los primeros síntomas, los expertos recomiendan guardar reposo, beber muchos líquidos, especialmente agua y zumos naturales, además de cuidar la dieta y aumentar la ingesta de frutas y verduras, y no tomar antibióticos, aunque sí medicamentos como el paracetamol para disminuir la fiebre y el dolor muscular, solo si son realmente molestos. Y por supuesto, no fumar y lavarse las manos con frecuencia, algo a lo que ya nos vamos acostumbrando en nuestro trajín diario durante todos estos meses de pandemia.

Cómo diferenciarla de la covid



Expertos del Hospital Quironsalud de Málaga han explicado los síntomas para diferenciar entre las distintas patologías propias de la época del otoño como la gripe, el catarro y el coronavirus, y así poder actuar, ya que "en la fase inicial de estos tres procesos los síntomas pueden resultar prácticamente indistinguibles", pero "los síntomas respiratorios, la tos y el ahogo" pueden alertar de un contagio de Covid. El jefe del Servicio de Neumología del Hospital Quironsalud de Málaga, el doctor José Daniel Alcázar, reconoce que "aunque la mayoría de los síntomas que se les relacionan" a estas tres patologías "no son específicos de ninguna, hay algunos que pueden guiar en el diagnóstico".

Por ello, "podemos fijarnos en algunos que nos pueden dar la clave, como la fiebre elevada y la presencia de cansancio o astenia intensa, más relacionados con un proceso gripal o de Covid que con un simple catarro". Además, la fiebre suele estar presente tanto en la gripe como en el covid, "pero es muy infrecuente en el catarro común".

Asimismo, destaca la importancia de que se produzcan complicaciones respiratorias, "mucho más frecuentes en el covid que en la gripe, aunque también puede haberlas, y no así en el catarro". El doctor destaca que los síntomas respiratorios, la tos y el ahogo, "son los más alarmantes y los que más pueden identificar un caso Covid, porque no son frecuentes, o no tan frecuentes, en una gripe ni mucho menos en un catarro, donde predominan los síntomas de congestión nasal y moqueo".

Por otro lado, precisa que la gripe suele tener un inicio mucho más abrupto que el covid-19. "Ante una gripe podemos estar un día bien y al día siguiente tener una fiebre muy elevada, por ejemplo, mientras que el covid suele tener un inicio más paulatino". En cuanto a la incubación, la gripe suele tener un periodo de tres o cuatro días, mientras que el de un Covid suele ser en torno a dos semanas.