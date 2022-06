Travellin´ Brothers 'miran' a Europa

La gira Coming Home Tour de Travellin´ Brothers encara esta semana su periplo europeo con dos conciertos en Suiza que precederán a otro en Francia, en la gira de presentación de su último disco, Coming home, en el que su blues sigue bebiendo de todos los afluente de la música negra. Además, los vizcainos actuarán en julio en el nuevo festival de blues de Bilbao.

Aunque ya actuaron en Francia en el Night of Blues de Ambon, en abril, la gira oficial de Travellin´ Brothers recalará en Europa por vez primera este fin de semana con sendos conciertos en el Summerblues Festival que tiene lugar en la ciudad suiza de Basel, concretamente el viernes 1 y el sábado 2 de julio. Francia les espera el 29 del mismo mes en el Festival de Blues de la ciudad de Sorede. Además, dos días después, el combo leioztarra actuará en el nuevo Bilbao Blues Festival. Su gira incluye conciertos en localidades vascas como Markina, Gasteiz, Getxo, Maruri y Leioa, y otras estatales como Béjar, Avilés o Aracena.

Travellin´ Brothers, que en 2015 logró el galardón de mejor grupo de blues del continente tras ganar el European Blues Challange, está presentando en esta gira su décimo disco, Coming home, que toma su título de una canción que refleja, desde lo personal, las muertes sufridas durante la pandemia. "Nosotros somos de callar pero nos ha tocado de cerca la muerte y queríamos comunicar y compartir lo que nos ha pasado", explica a DEIA el vocalista del grupo, Jon Careaga, "Es una forma de homenaje en el que la gente se puede reflejar, ya que uno se puede enfrentar a la muerte como una lección de vida. Es como volver a casa, a la familia", explicó el grupo a DEIA.

La banda vizcaina, que vuelve a enriquecer su blues con otros estilos de música negra en canciones como Movin´ on, Everything to me, Someone to love o Wonderland, ha ampliado su formación a octeto en la gira de este año con la incorporación de las coristas Inés Goñi y Noa Egiguren. "Las Travellin´ Sisters son la novedad sonora y visual de la gira", concluyen.