Brighton 64, una 'bomba' mod que explotará el domingo en Bilbao

sI viviste la música en los 80 y no tienes un verdadero conflicto con tu pasado, careces de excusa para disfrutar del "mejor cóctel" musical este domingo, a la hora del vermú, en Bilbao, en el Crazy Horse, con la veterana banda mod barcelonesa Brighton 64, que dejará caer lo mejor de las bombas pop que ha facturado en las cuatro últimas décadas, a partir de las 13.00 horas y con entradas a 12 y 15 euros.









Enamorados de The Who y The Jam como iconos mod, y del soul y r&b de Sam Cooke, Jackie Wilson y Otis, el elegante y trajeado grupo de Albert y Ricky –hermanos de la actriz Ariadna Gil– ha vivido éxitos menores, muchas vicisitudes, desapariciones y regresos en su afán por llevar el espíritu de los sonidos mod a su época, entendido este no solo como música, sino también como compromiso personal radical.

Cuatro discos después de su vuelta en 2011, su gira de 40º aniversario recala este domingo en Bilbao coincidiendo con Más de lo mismo, un álbum que actualiza clásicos y ofrece dos inéditos grabados en "sesiones rápidas y sin artificios, casi en directo". Ahí están el power pop de En mi ciudad y Barcelona Blues, esta en catalán; La casa de la bomba, su mayor éxito, suena ahora ralentizado, latinizado y fusionado con Haz el amor; las estrofas políticas –"si algo va mal, sabes que puede ir peor"– de En el país de Mortadelo y Filemón, que alude a la pandemia; su versión de Metadona (Pistones) o la templada Caminos por recorrer.

Y entre salalás y uohs, entregan dos novedades: el guiño ska de Al final del huracán, oda esperanzada sobre el fin de las restricciones, y La guitarra es mi fusil, que deja claro cuál es su trinchera, la misma que la de Guthrie, Billy Bragg, The Housemartins, Kortatu y The Clash. Parafraseando una de sus canciones, que nos quiten lo bailao si hay bolos como este en Bilbao. La munición sigue intacta y ni un paso atrás.

miss caffeina



Miss Caffeina. Foto: Sala BBK

Además de la explosión juvenil nº 40 de Brighton 64, hoy viernes, la Sala BBK acoge un recital de Miss Caffeina, en el marco del ciclo BBK on Stage. La banda liderada por el vocalista Alberto Giménez presentará las canciones de su último disco, El año del tigre. No faltarán himnos antiguos como Mira cómo vuelo o Merlí, además de temas nuevos como Fuerte el aplauso, Por si o Punto muerto, esta compartida con Ana Torroja, que han arrasado en festivales y el WiZink de Madrid por su ritmo bailable y pop, que realza una espectacular puesta en escena.