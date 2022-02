El estilo de... Jared Leto

Jared Joseph Leto, conocido como Jared Leto, es un músico, actor, director y productor de cine. Si tuviésemos que destacar dos de sus mejores facetas serían la de cantante del grupo de rock alternativo 30 Seconds to Mars y la de actor, ya que ganó un Oscar como Mejor Actor de reparto por la película 'Dallas Buyers Club'. Jared nació el 26 de diciembre de 1976 en Bossier City, Louisianna (Estados Unidos). Cuando era muy niño sus padres se divorciaron y se fue a vivir con su madre (Constance Leto), su hermano y su abuelo. Su padre murió cuando aún era un niño y su madre volvió a casarse. Jared estudió Arte en la Universidad de Filadelfia y se especializó en Pintura. Con la vista puesta en la dirección cinematográfica, se mudó a Los Ángeles, donde le ficharon para la serie 'Es mi vida', en la que compartía protagonismo con una jovencísima Claire Danes. Tras participar en producciones de terror adolescente como 'Leyenda urbana' y de trabajar a las órdenes de Terrence Malick en 'La delgada línea roja', llegaría su consagración como actor con 'Réquiem por un sueño', la segunda película de Darren Aronofsky.





¿Tiene estilista?

¿Cómo es su estilo?

¿Por qué ahora habla todo el mundo de él?

¿Su mejor 'look'?

Vida personal

¿Y para el día?

Su prenda fetiche

Sí, y una de las mejores y más arriesgadas. Se llamay suyo fue el mérito de vestir al actor americano por primera vez con un total look de Gucci. Fue en los Oscar de 2016, con un esmoquin negro ribeteado en rojo. Entonces comenzó definitivamente el idilio entre diseñador y personaje. Leto acababa de firmar un contrato como nuevo rostro de la fragancia Gucci Guilty.La atención mediática en alfombras rojas parecía reservada a la actrices, ¿por qué?, pues porque basta con ver cualquier alfombra de cualquier evento para darse cuenta de que casi todos los actores van con el mismo uniforme: un traje chaqueta negro, camisa blanca y corbata. Pocos, poquísimos actores, se atreven a salir de la zona de confort. Leto, por el contrario, lo mismoque unos pantalones rosas o un clavel a modo de pajarita. Se ha convertido en un verdadero imán para las firmas que, como Gucci, lo buscan como imagen. Lo cierto es que Leto se convierte en toda una sensación mediática con cada una de sus apariciones. No hay mirada que no se fije en él por su diferente y peculiar forma de pisar la alfombra roja. Ya había roto moldes con looks de Balmain en su época depero con Gucci ha conseguido encontrar el punto de más para que todo el mundo hable de él y, sobre todo, de su aspecto. Eso sí, sus looks son amados y odiados a partes iguales. Pero indiferente no dejan a nadie.Por su papel en la película '', en la que interpreta a Paolo Gucci. Una caracterización que ha dado mucho de qué hablar, ya que no parecía ni el actor.En el preestreno de 'House of Gucci' en Londres, Jaredy se atrevió con un llamativo, con una clara inspiración setentera, que combinó con una camisa vainilla y unos zapatos blancos. El pelo suelto y ondulado, el collar de diamantes que recorría su esternón y el clutch en forma de corazón repleto de cristales, terminaron por dar ese toque de glamour.Jared ha sido pareja de rostros muy conocidos. Conestuvo mientras rodabadespués estuvo cony con Scarlett Johanson. La leyenda cuenta que entre su lista de conquistas se encuentran Paris Hilton, la gemelay la actriz. También se le relacionó con la ganadora de un Oscar por 12 años de esclavitud,, y en la actualidad ha sido fotografiado en varias ocasiones con la modelo rusaLaes un básico que sigue usando con el paso de los años, al igual que las camisetas y las botas moteras. A pesar de que en ocasiones lo intenta, este chico no es capaz de pasar desapercibido ni dando un paseo un día cualquiera. Su pasión por la moda y los estilismos atrevidos siempre le animan a llevar un detalle diferenciador.Los fulares y los zapatos llamativos.