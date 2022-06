Mata a su empleado por tomarse un café fuera del horario permitido

Hay cosas que no se pueden hacer en el puesto de trabajo y que pueden acarrear una sanción o incluso un despido, pero a un trabajador brasileño saltarse una pequeña norma le ha costado la vida en una trágica acción de su jefe.



Ocurrió el pasado lunes y el empleado terminó muriendo tras recibir dos puñaladas en el pecho de su supervisor. Y según testigos todo se debió a que el trabajador, que se llamaba Marcelo Camilo y tenía 36 años, se tomó un café fuera del horario establecido para ello. Al parecer, Camilo realizó un descanso cuando no le tocaba y ello provocó que su jefe le diera un toque de atención.



Una advertencia que derivó en una fuerte discusión en una oficina en la que no había cámaras y de la que Camilo salió ya apuñalado, con las manos en el pecho y tambaleando mientras su jefe caminaba tras él y le seguía increpando. Según fuentes de la empresa, no era la primera vez que discutían, y el jefe además había tenido también encontronazos con otros trabajadores, algunos de los cuales incluso habían llegado a denunciarlo.





??? Brasil: Mató a su empleado por tomar café en el trabajo



La investigación señala que el jefe ya tuvo conflictos con sus trabajadores, pero esta vez tuvo un desenlace fatal, el empleado recibió un disparo en el corazón.



?? https://t.co/ZjsduBNmVk pic.twitter.com/OdyJsCQa5z — C9N Paraguay (@C9NParaguay) June 8, 2022

El hombre, herido de gravedad,al haberle alcanzado una de las puñaladas el corazón, mientras que el agresor aprovechó que el resto de empleados acudieron a ayudar al herido para huir, y