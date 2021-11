Un hombre muere devorado por un tiburón en Australia mientras nadaba en el mar

Un hombre británico de 57 años ha muerto tras ser devorado por un tiburón en la costa occidental de Australia, como ha informado el diario 'The Sun'. Según la versión de este medio, el hombre sufrió el ataque del escualo delante de su mujer y de sus hijos, que estaban en la orilla de la playa viendo cómo el hombre nadaba en el mar.



El día del trágico accidente, el hombre y su mujer habían salido a correr y después de la carrera, el matrimonio decidió nadar en el mar. Sin embargo, la mujer salió del agua rápidamente, ya que estaba muy fría. Ahí fue cuando sufrió el ataque del tiburón que acabó con su vida.



Cuando vieron que el animal estaba devorando al hombre de 57 años, un grupo de adolescentes alertó al resto de bañistas para que abandonaran el agua.





BREAKING: The aftermath of shark attack in Australia as killer makes hasty get away @9NewsAUS pic.twitter.com/0WeNYM31SU