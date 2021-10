Un turista es atacado por un jabalí verrugoso en un safari resort

Los jabalíes son siempre jabalíes, sea en exclusivas urbanizaciones de Barcelona (que se lo pregunten a Shakira) o en una reserva de animales en África.



De ello ha podido darse cuenta por las malas un turista al cruzarse con uno de estos cerdos salvajes en un hotel de una reserva de África. Inicialmente, un ejemplar de jabalí verrugoso o facocero (Phacocerus africanus) se pasea tranquiloentre las cabanñas del recinto y se acerca con calma hacia un hombre que lo graba con su teléfono móvil. Ni siquiera trota.



El hombre expresa su deseo de acariciar a tan simpático animal, que aparenta ser un pacífico animal doméstico. Aparentemente así se comporta, ya que se acerca confiadamente hasta el humano. El puerco llega hasta su objetivo y, repentinamente, se arranca violentamente para arremeter contra su víctima.



Claramente se oye al pobre hombre pedir auxilio desde el suelo con voz muy dolorida





I have been screaming the whole day ???????????? pic.twitter.com/SYF1y97kOA — Cheeeeeeeech (@sunshinechi1) October 11, 2021

El vídeo se ha hecho viral y en Twitter ya tiene más de cinco millones de visitas. Los comentarios que lo acompañan se dividen entre los que se apiadan del inconsciente turista y los que le reprochan esa misma inconsciencia a la hora de tratar con animales salvajes.Si alguna vez van a África, no importa dónde ya que están muy extendidos, y se encuentran con un animal que les recuerde al simpático Pumba de El rey león, no lo duden: no llamen su atención y aléjense discretamente, que lo de Disney es muy engañoso.