Ibai Llanos se lanza y abre la posibilidad a que 'La velada del Año 3' sea mucho más internacional

Hace solo tres días que Ibai Llanos celebraba en el Pabellón Olímpico de Badalona, 'La velada del Año 2', el torneo de boxeo amateur entre 'streamers', que en esta ocasión también contó con la presencia del cantante David Bustamante encima del ring.



El evento organizado por el vasco se ha convertido en una especie de final de la Champions entre youtubers y 'streamers' y la lista de nombres que quieren participar en el torneo cada vez es más extensa, incluido el propio Ibai y también nombres tanto nacionales como internacionales.







xQc ha dicho que si llega a un acuerdo con Rubius sobre no entrenar de manera excesiva pero ir a pura condición física estará dispuesto a pelear con él



