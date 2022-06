Amaia se convierte en 'trending topic' tras 'morir atropellada' en la nueva campaña de la DGT

El mes de julio está a la vuelta de la esquina, y para muchos también las vacaciones, por lo que la DGT acaba de lanzar su nueva campaña de concienciación para evitar siniestros en la carretera este verano.





LOS ATROPELLOS INTERURBANOS PROTAGONIZAN LA CAMPAÑA DE LA DGT

Cada año más de 1?0?0? personas fallecen al ser atropelladas en carretera



Saberlo es empezar a evitarlo



Nueva campaña de concienciación de la @DGTes para este #verano, con @amaiaromero ?? pic.twitter.com/Hieuq9Z35q — Ministerio del Interior (@interiorgob) June 27, 2022

AMAIA SE VUELVE VIRAL TRAS 'MORIR ATROPELLADA'

Bajo el eslogan', la DGT busca concienciar en los desplazamientos por carretera que se van a llevar a cabo por miles de ciudadanos a lo largo de los meses estivales y para elloPor primera vez desde que existe el organismo,, unos siniestros en muchas ocasiones mortales, de los que no se tiene tanta conciencia como de los accidentes que ocurren en carreteras o autovías, y que en la mayoría de los casos quedan circunscritos al ámbito familiar y personal de los implicados.Sin embargo, partiendo de esa premisa, la DGT, sabiendo que en esos casos la repercusión de lo sucedido sería mucho mayor.y que está consiguiendo una gran repercusión tan solo unas pocas horas después de su lanzamiento.desde el mismo momento de su lanzamiento, y son muchos los usuarios que han querido comentar y dar su punto de vista sobre las imágenes, y es que parece que utilizar a personajes famosos con más o menos acierto consigue el objetivo deseado, que el mensaje llegue al mayor número de gente posible.en los vídeos de la campaña algunas de, entre ellas, no llevar chaleco reflectante, imprudencias de los conductores, cruzar por lugares que no están habilitados para ello, o simplemente por estar trabajando en alguna vía.en carretera, y solo durante los meses estivales se registraron 23 muertes, 2 menos que en el mismo periodo de 2020, y 9 más que en 2019.