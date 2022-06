Ibai Llanos desvela que está perdiendo dinero con 'La velada del Año 2'

Los eventos y proyectos creados por el conocido 'streamer' Ibai Llanos consiguen ser siempre un éxito absoluto, sin embargo, a nivel económico, aunque cueste creerlo no siempre es así, él mismo lo ha revelado al contar lo que está ocurriendo con el gran evento que lleva meses organizando, 'La velada del Año 2'.

El vasco está totalmente inmerso en el torneo de boxeo que tendrá lugar este mismo sábado, 25 de junio, y que promete ser un gran evento, tal y como ocurrió el año pasado con la primera edición, aunque en esta ocasión lo será aún más al contar entre su cartel con nombres tan conocidos como el cantante David Bustamante.

El cántabro no será la única estrella de la gala, aunque sí el único que se subirá al ring, la velada también contará con la actuación de Bizarrap, Duki, Nicky Nicole, Rels B y Quevedo.

Con una velada como esta, la intención de Ibai no es otra que intentar batir los récords de audiencia, algo que probablemente consiga; sin embargo, lo que quizá no consiga en esta ocasión, y sí ocurrió en la primera, es que el 'streamer' pueda recuperar la inversión completa que ha hecho en este proyecto.

'LA VELADA DEL AÑO 2' DA PÉRDIDAS A IBAI

Llanos ha preparado para este sábado un show compuesto por cinco combates de boxeo combinados con cinco actuaciones musicales que serán retransmitidas en directo a través de la plataforma Twitch y que se celebrarán en el Pabellón Olímpico de Badalona.

Un montaje que tal y como él mismo ha contado es muy caro, "no a nivel de artistas, sino a nivel de producción", y siguiendo su forma habitual de conducirse con sus seguidores, ha vuelto a sincerarse una vez más con ellos y ha reconocido que la organización del evento le ha hecho perder dinero.

"Los eventos se hacen para cubrir gastos, puedes ganar algo, pero lo principal es que no pierdas dinero, pero aquí no se ha podido", explicaba el vasco en su canal de Twitch, "es un evento muy caro, van a estar trabajando prácticamente 100 personas detrás de las cámaras", decía en referencia a todo lo que es necesario en estos casos, pero la gente no puede ver, y ha puntualizado que "algunos están contratados y otros vienen en calidad de autónomos. Yo todo lo que hago es con gente contratada normalmente, pero con eventos tan grandes necesitas ayuda externa".

Teniendo en cuenta esto, Ibai quiere conseguir cubrir los gastos con las entradas que ha vendido para el evento, unos 12.000 tickets, que se podían adquirir por un precio que oscilaba entre los 20 y los 100 euros, dependiendo de dónde estuviera ubicado el asiento, y también con lo que obtenga de su retransmisión en directo en Twitch, donde se espera una gran acogida por parte de la audiencia de la plataforma; y de la publicidad que va a emitir durante el citado evento.