La contundente respuesta de Kim Kardashian ante las acusaciones de dañar el vestido de Marilyn Monroe

Kim Kardashian ha roto el silencio sobre la polémica del vestido de Marilyn Monroe: la multimillonaria ha asegurado en el programa Today que ella no dañó el histórico traje que lució Monroe durante el cumpleaños de Kennedy en 1962.



De esta forma, niega que su uso durante la Met Gala de mayo de este año haya ocasionado a la pieza de arte ningún tipo de desperfecto y, para demostrarlo, ha relatado algunos de los cuidados que tanto ella como el equipo de Ripley's Believe It or Not!, a quien pertenece el icónico vestido, siguieron para garantizar su buena conservación: además de usar guantes, Kim Kardashian asegura que solo lo tuvo puesto durante tres o cuatro minutos, para lo que perdió siete kilos.



Kim Kardashian talks about wearing Marilyn Monroe's iconic dress to the #MetGala and responds to accusations that she ruined it. pic.twitter.com/AVo1sSltUb — TODAY (@TODAYshow) June 21, 2022

Más le vale a Kim Kardashian no tocar este vestido. ?????? pic.twitter.com/HEW7gy6vlk — Ossman (@ossmanholland) June 16, 2022

Kim kardashian después de probarse el vestido. pic.twitter.com/K1PyyNKDED — Juan (@julianospinac1) June 15, 2022

