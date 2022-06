Johnny Depp y el mensaje detrás de su cambio de look

Johnny Depp ya lo anunciaba en su último escrito en redes sociales en el que daba las gracias a sus fans por el apoyo recibido y aseguraba que era hora de avanzar, algo que ha cumplido al pie de la letra, y es que el protagonista de 'Piratas del Caribe' ha decidido mirar hacia delante después del mediático juicio por difamación que lo ha enfrentado con su exmujer, Amber Heard, y por el que recibirá una indemnización millonaria por daños y perjuicios.



Para estrenar esta nueva etapa de su vida, ha decidido comenzar por un cambio de look y se ha afeitado su característica barba, luciendo una imagen renovada y mucho más juvenil, como se pudo ver en una de sus últimas apariciones en un concierto junto a Jeff Beck en el Festival de Blues de Helsinki, en Finlandia.





SU OBJETIVO ES RECUPERAR SU CARRERA

HOLLYWOOD VUELVE A QUERER A JOHNNY DEPP

Los cambios de look en muchas ocasiones vienen ligados a momentos importantes, cambios, estados de ánimo o nuevos comienzos, y es precisamente este último el mensaje que podría estar detrás del nuevo look de Johnny Depp, el comienzo de una nueva etapa., tal y como dijo en el comunicado que emitió tras el veredicto del juicio contra su ex, para comenzar de nuevo: "Seis años atrás mi vida, la de mis hijos, la de las personas que me rodean e incluso la de aquellos que me han apoyado en mi carrera, cambió para siempre...", destacaba entonces.Depp,, pero "no se regodea", tras superar esta delicada etapa, "solo quiere"., y es que ambos', y que está compuesto por 13 temas que incluyen versiones, John Lenon, The Beach Boys, The Velvet Underground y Killing Joke, entre otros, además de dos canciones originales compuestas por el actor.Además,, una de sus grandes pasiones, parece quee inclusoen la saga 'Piratas del Caribe', aunque aún no hay ninguna confirmación oficial.Por otro lado,, sobre la historia del narcotraficante George Jacob Jung, que llegará a la pantalla, también, aunque por ahora no hay ninguno totalmente confirmado.