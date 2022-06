Bill Cosby, culpable de agredir sexualmente a una menor hace 47 años

Un jurado de Los Ángeles ha declarado culpable al comediante y actor Bill Cosby por agredir sexualmente a Judy Huth cuando era una adolescente de 16 años en 1975.



El Tribunal, formado por ocho mujeres y cuatro hombres, ha impuesto a Cosby a que compense a Huth con 500.000 dólares (476.000 euros) por causarle daños y perjuicios, aunque no se le ha sentenciado con ninguna condena penal.





A Los Angeles jury found embattled comedian Bill Cosby guilty in a civil trial filed by Judy Huth, a woman who claimed he sexually assaulted her as a teenager in the 1970s. https://t.co/J4eIRmvwYz