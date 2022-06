Risto Mejide y Laura Escanes lanzan 'Cariño, pero ¿qué dices?', su primer proyecto juntos

Risto Mejide y Laura Escanes son una de esas parejas que siempre da mucho que hablar. Hagan lo que hagan, siempre están en el centro de los comentarios, ya sea por sus decisiones, sus actos o cualquier sobre la que la gente crea que tiene derecho a opinar, especialmente en el caso de Laura, no es la primera vez que la influencer tiene que salir a desmentir alguna información sobre ella que está muy lejos de la realidad.



Sin embargo, a pesar de todo, los dos siguen centrados en su trabajo, su vida de pareja y la bonita familia que han formado junto a su hija Roma, y ahora han decidido lanzar un nuevo proyecto profesional, el primero en el que ambos trabajaran juntos, un podcast que lleva por título, 'Cariño, pero ¿qué dices?' y que se estrena este mismo martes.





ASÍ ES 'CARIÑO, PERO ¿QUÉ DICES?'

Tras siete años juntos y una hija en común, Risto y Laura se han decidido y han creado su primer proyecto juntos,a, y que estaráEl programaen la que el presentador y la influencery donde durante alrededor dehablarán de su vida, de su relación y de su visión del mundo, unos temas de los que hasta ahora no suelen hablar públicamente y evitan tocarlos todo lo que pueden en sus perfiles de redes sociales.que sale este martes, 7 de junio,, la diferencia de edad, sus primeras impresiones, etc.", ha explicado Escanes, mientras Risto añade que "cada podcast, donde Laura y yo nos escuchamos, discutimos, y".Por su parte, desde la plataforma en la que estará disponible el nuevo proyecto del matrimonio, Podimo, también se muestran entusiasmados por esta nueva incorporación: "Nuestro reto como plataforma de podcasts y audiolibros es ofrecer a nuestros oyentes contenidos diferentes, originales e innovadores.es una muestra más de ello,", destaca Juan Galiardo, Country Manager de Podimo en España, y la productora del podcast Phi Beta Lambda Podcast incide en los temas más importantes del trabajo y el tono distendido de la conversación entre los protagonistas: "como 'Conocerse', 'Empezar', 'Cambiar', 'Familia', 'Edad', etc. donde los dos dan su punto de vista, hablan de cómo lo han vivido y comparten experiencias con la audiencia", explica Jaime Barreiro, CEO de la empresa.